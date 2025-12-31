مدبولى: نحتفل بقدوم 2026 بالعاصمة الجديدة.. والجمهورية الجديدة واقع قائم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 07:25 مساءً - نقل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته للشعب المصري بأن يحمل العام الجديد الخير والبركة والسعادة للجميع.

وأشار مدبولي في كلمه له من العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن الاحتفال بقدوم العام الميلادي الجديد يأتي من داخل العاصمة الإدارية الجديدة التي وصفها بدرة التاج والجمهورية الجديدة.

وقال مدبولي إن العاصمة الجديدة لم تعد حلمًا، بل واقعًا قائمًا يتم بناؤه وتنميته، موجّهًا الشكر والتقدير لكل مصري ساهم في تحويل هذا الحلم إلى حقيقة، واستشهد بتجربته الشخصية خلال متابعته لمراحل إنشاء البرج الأيقوني، مؤكدًا أنه شهد بنفسه صب القواعد قبل أقل من ست سنوات، في وقت لم تكن توجد فيه أي مبانٍ بالمنطقة.