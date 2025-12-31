العالم اليوم - مودريتش يكشف كيف أبكى "مورينيو القاسي" رونالدو

انتم الان تتابعون خبر مودريتش يكشف كيف أبكى "مورينيو القاسي" رونالدو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 06:23 مساءً - كشف الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ميلان الإيطالي الحالي، وريال مدريد السابق، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أبكى كريستيانو رونالدو، خلال فترة وجوده في النادي الإسباني.

وأوضح اللاعب المخضرم، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أن مورينيو كان أقسى مدرب.

وأضاف أنه شاهد رونالدو وهو يبكي في غرفة الملابس - رغم أنه لاعب يبذل قصارى جهده في الملعب - لأنه لم يلاحق مدافع الخصم، ولو لمرة واحدة، معتبرا أن مورينيو كان صريحا جدا مع لاعبيه لكنه كان صادقا.

وتابع: "لقد عامل سيرجيو راموس والوافد الجديد بنفس الطريقة... إذا كان لديه ما يقوله لك، فإنه يقوله. ماسيميليانو أليغري كذلك: يخبرك مباشرة بالصواب والخطأ. الصدق عنصر أساسي".

وتابع مودريتش قائلاً إن مورينيو "مميز بالنسبة له، كمدرب وكشخص".

وقال مودريتش الذي يعتبر كارلو أنشيلوتي مدربه السابق في ريال مدريد، هو المدرب رقم واحد: "هو من أرادني ضمن صفوف ريال مدريد. لولا مورينيو، لما وصلت أبدًا. أندم على وجوده معي لموسم واحد فقط".