حقيقة توحيد موعد صرف الضمان المطور وحساب المواطن مع بداية 2026.. وزارة الموارد البشرية توضح وترد رسميًا

الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب نهاية العام الجاري 2025، بدأ العد التنازلي لدخول عام جديد تتطلع فيه الأسر في المملكة العربية السعودية إلى الاستقرار المالي واستمرار منظومة الدعم الاجتماعي التي أصبحت ركيزة أساسية للكثير من المواطنين . ومع هذا الاقتراب، عاد الجدل من جديد حول مواعيد صرف الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي المطور وبرنامج حساب المواطن، وهما من أهم البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها الدولة لحماية الأفراد والأسر من تقلبات الظروف المعيشية وتوفير حياة كريمة للجميع وشبزث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وزارة الموارد البشرية ترد وتقطع الشك باليقين

لم تتأخر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الرد، إذ خرجت بتوضيح رسمي أكدت خلاله أن الأخبار المتداولة حول توحيد مواعيد صرف رواتب الدعم مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وأوضحت الوزارة بشكل مباشر أن سياسة صرف الرواتب والدعم المالي مستمرة كما هي دون أي تعديل في الوقت الراهن.

وبحسب البيان الرسمي فإنه:

الضمان الاجتماعي المطور يصرف في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

رواتب التقاعد أيضًا مستمرة في الصرف في الأول من كل شهر ميلادي.

حساب المواطن يصرف في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

مع التنبيه أن برنامج حساب المواطن فقط قد يتقدم أو يتأخر عن الموعد الأساسي ليوم واحد إذا توافق موعد الصرف مع عطلة نهاية الأسبوع أو مناسبة رسمية.

بهذا التصريح الرسمي تم نفي الشائعة المتداولة وإعادة الأمور إلى سياقها الصحيح، منعًا للبلبلة وضمانًا لوصول المعلومة الدقيقة للمستفيدين.

لماذا تنتشر هذه الأخبار كل نهاية عام؟

من الطبيعي أن تكثر الأخبار غير المؤكدة مع اقتراب نهاية كل سنة ميلادية، إذ يترقب المواطنون عادة أي تحديث أو قرارات جديدة تخص الرواتب والدعم أو نظام الحماية الاجتماعية بشكل عام. ومع ارتفاع التأثير الاقتصادي لهذه البرامج، يصبح أي خبر مرتبط بها مادة سريعة الانتشار. وفي ظل سرعة تداول المعلومات عبر وسائل التواصل، يمكن للشائعة أن تتوسع في دقائق قبل أن يتم نفيها رسميًا.

لكن المهم في هذا السياق هو أن الجهات الحكومية تلتزم دائمًا بالرد السريع على أي أخبار تتعلق بالمجتمع، وهذا يعزز الثقة ويمنع التضليل.

الدعم الاجتماعي في المملكة

لا بد من الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية، ضمن رؤيتها الطموحة، تعمل على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتطوير آليات الصرف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة. وبرامج مثل الضمان المطور وحساب المواطن ليست مبادرات مؤقتة، بل منظومات مؤسسية قائمة على معايير واضحة وتحديثات دورية لضمان تحقيق أهدافها وأثرها الحقيقي على المواطن.

ولهذا تأتي توضيحات الجهات الرسمية سريعة كلما ظهرت أخبار تمس هذه البرامج، لتأكيد استقرار المنظومة المالية والاجتماعية وعدم ترك مجال للاجتهادات أو البلبلة.

موعد صرف حساب المواطن

وبعيدًا عن الشائعات والأحاديث المتداولة، كشف برنامج حساب المواطن رسميًا عن موعد صرف الدعم الخاص بالدفعة السادسة والتسعين لشهر نوفمبر 2025. وجاء الإعلان عبر الصفحة الرسمية للبرنامج على منصة "إكس"، حيث أكد أن إيداع الدعم سيكون كالمعتاد في: 10 نوفمبر 2025 – يوم الاثنين

ووفقًا لسياسة البرنامج، فإن الصرف يتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو في تاريخ قريب منه إذا صادف اليوم عطلة نهاية أسبوع، لكن في هذه الحالة فإن الموعد ثابت ولن يشهد أي تغيير.

ويتم الإيداع تدريجيًا في الحسابات المصرفية للمستفيدين بدءًا من ساعات الصباح الأولى وحتى نهاية اليوم، وفق الآلية المتبعة دائمًا.