الرياض - كتبت رنا صلاح - يشهد السوق السعودي حاليًا اهتمامًا كبيرًا بعد الإعلان الرسمي من شركة آبل عن إطلاق هاتفها الجديد ايفون 17 برو، والذي يعد أحدث إصدار في سلسلة هواتف آيفون الشهيرة . الهاتف يجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري، ما يجعله الخيار الأمثل لعشاق التقنية الذين يبحثون عن تجربة استخدام متقدمة خقثعج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

سعر آيفون ١٧ برو ماكس في السعودية بعد الخصم .. أسعار نارية وتقنيات خارقة

سعر ايفون 17 برو في السعودية

تتوقع التقديرات أن يبدأ سعر ايفون 17 برو في المملكة من حوالي 4,999 ريال سعودي للنسخة الأساسية ذات السعة التخزينية الأصغر. بينما قد تصل أسعار النسخ الأعلى سعة إلى أكثر من 6,500 ريال سعودي حسب حجم الذاكرة والتخزين والإضافات التقنية. وتعتبر الأسعار في السعودية متقاربة مع الأسواق العالمية، مع بعض الاختلافات البسيطة نتيجة الضرائب ورسوم الشحن.

مواصفات ايفون 17 برو التقنية

يتميز ايفون 17 برو بعدة مواصفات متقدمة تشمل:

معالج A19 Bionic الذي يوفر أداءً سريعًا وفعّالًا لتشغيل التطبيقات والألعاب الثقيلة دون أي تأخير.

شاشة Super Retina XDR ProMotion بحجم 6.7 بوصة تدعم دقة عرض عالية ومعدل تحديث 120 هرتز لتجربة مشاهدة سلسة وواضحة.

نظام كاميرات مطور يشمل عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع تحسينات للتصوير الليلي ودقة تصوير الفيديوهات حتى 8K.

بطارية أكبر تدوم لفترات أطول، مع دعم الشحن السريع واللاسلكي لتوفير تجربة استخدام متواصلة دون انقطاع.

أماكن شراء ايفون 17 برو في السعودية

يمكن الحصول على ايفون 17 برو في المملكة من خلال عدة قنوات موثوقة، منها:

المتاجر الكبرى للتجزئة مثل جرير وإكسترا، بالإضافة إلى مكتبة العبيكان الإلكترونية.

المتاجر الرسمية لشركة آبل في الرياض، جدة، والدمام، وكذلك عبر موقع آبل الإلكتروني.

شركات الاتصالات مثل STC، موبايلي، وزين، مع توفر عروض التقسيط الميسرة وباقات الإنترنت الخاصة بالهاتف.

يعد ايفون 17 برو خيارًا مثاليًا لكل من يبحث عن جهاز يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتصميم الراقي. ومع توافره في المتاجر الرسمية وشركات الاتصالات الكبرى في السعودية، يمكن للمستخدمين اختيار النسخة المناسبة وطرق الدفع الملائمة، سواء نقدًا أو بالتقسيط، والاستمتاع بأحدث تجربة آبل على الإطلاق.