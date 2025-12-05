الرياض - كتبت رنا صلاح - قامت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن العديد من الشروط الجديدة الخاصة بعملية إصدار تأشيرات الزيارة سواء كانت العائلية أو الشخصية، حيث أنه في تلك الفترة قامت بالإعلان عن عدة قرارات خاصة بتأشيرات الزيارة، ووضعت شروط جديدة يجب استيفائها من أجل الموافقة على إصدار التأشيرات، ومن ضمن تلك القرارات توقف عمليات إصدار التأشيرات الخاصة بالزيارة للفئات، إليكم كافة التفاصيل الخاصة بعمليات إصدار تأشيرات الزيارة خدضطذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

القرار دخل حيز التنفيذ | الجوازات السعودية توقف عمليات إصدار تأشيرات الزيارة للفئات

توقف إصدار تأشيرات الزيارة للفئات

قامت المديرية العامة للجوازات داخل المملكة العربية السعودية بالإعلان عن قرارات وإجراءات جديدة خاصة بتأشيرات الزيارة سواء كانت العائلية أو الشخصية، ومن ضمن تلك القرارات، قرار عدم القيام بإصدار أي تأشيرات للفئات التي غير مستوفية للشروط الخاصة بإصدار التأشيرات، وأصبح ذلك القرار بالفعل تحت بند التنفيذ.

شروط إصدار تأشيرات الزيارة في السعودية

قامت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بوضع مجموعة من الشروط الخاصة بإصدار تأشيرات الزيارة ويجب أن يتم استيفاء تلك الشروط لكي يتم الموافقة على إصدار التأشيرة، وجاءت تلك الشروط على النحو الآتي:

شرط أن يكون الشخص المقيم أو المستضيف داخل المملكة العربية السعودية أن يكون لديه إقامة سارية بمدة تغطي المدة التي سوف يقيمها أسرته.

يجب أن لا تقل مدة الصلاحية الخاصة بجواز سفر المقيم كحد أدنى عن 6 شهور.

يجب أن تكون درجة القرابة بين الأشخاص القادمين للزيارة وبين المقيم من الدرجة الأولى مثل: الوالدين أو الزوجة أو الزوج أو الأبناء.

يجب أن تكون الإقامة الخاصة بالمقيم في المملكة العربية السعودية للعمل وليس كمرافق.

لا يتم السماح بإصدار أي تأشيرة قبل موسم الحج أو العمرة بفترة قصيرة.

يجب القيام بدفع الرسوم الخاصة بخدمة إصدار التأشيرة التي قامت وزارة الخارجية في المملكة بتحديدها.

لابد من دفع الرسوم الخاصة بالتصديق من الغرفة التجارية.

خطوات إصدار تأشيرة الزيارة في السعودية

يمكن أن يقوم المقيم بإصدار تأشيرة لذويه وهم أقربائه من الدرجة الأولى كالزوجة أو الزوج أو الأبناء أو الأم أو الأب ، ويكون ذلك من خلال منصة التأشيرات عبر اتباع عدة خطوات وهي كالتالي:

الدخول على منصة التأشيرات.

يجب القيام بتسجيل الدخول على المنصة، وذلك من خلال إدخال كلمة المرور واسم المستخدم.

يجب القيام بتحديد الحالة الخاصة بالفرد سواء كان مقيم أو مواطن أو أحد الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

ثم بعد ذلك الدخول على خدمات طلب تأشيرة.

القيام بكتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة وهي كالتالي( اسم المتقدم بالطلب- رقم الهوية الوطنية- تاريخ الميلاد- المهنة- رقم الجوال- العنوان- البريد الإلكتروني).

القيام بعمل تعهد بتوفير مسكن للمستقدمين.

القيام بتوفير تأمين طبي لكافة الأفراد المستقدمين.

عمل إقرار بمغادرة الأفراد المستقدمين عند انتهاء المدة المحددة لهم في التأشيرة.

ثم بعد ذلك إكمال تقديم الطلب واتباع جميع الشروط.

في كم يوم تطلع الزيارة السعودية؟

تستغرق إصدار التأشيرة الخاصة بالزيارة سواء كانت العائلية أو الشخصية مدة 6 أسابيع.

من هم المسموح لهم بالزيارة الشخصية للسعودية؟

أن تكون درجة القرابة من الدرجة الأولى مثل (الوالدين- الأبناء- الزوجة- الزوج).

كم مرة يتم تجديد تأشيرة الزيارة؟

يتم السماح بالتجديد للمقيمين مرة واحدة في العام.