الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الشباب عن عرض مباراة المنتخب الوطني في نهائي بطولة كأس العرب في المدن والمجمعات والصالات الرياضية بمختلف محافظات المملكة، لإتاحة الفرصة أمام جماهير النشامى لمتابعة اللقاء في أجواء وطنية حماسية.

شاشات عملاقة لعرض مباراة النشامى في العاصمة والمحافظات .. مواقع

ودعت الجماهير في جميع المحافظات إلى المشاركة الواسعة في دعم وتشجيع المنتخب الوطني، والوقوف خلف النشامى خلال هذا الاستحقاق الكروي المهم، تعبيراً عن الفخر بالإنجاز والاعتزاز براية الوطن.

ويأتي تنظيم هذه العروض الجماهيرية في إطار تعزيز الروح الوطنية، وتوحيد الصفوف خلف المنتخب، وسط آمال كبيرة بأن يحقق النشامى اللقب ويواصلوا مسيرة الإنجازات المشرفة للكرة الأردنية.

وتاليا مواقع عرض المباراة: