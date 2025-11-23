العالم اليوم - بالتفصيل.. تعديلات أوروبية على خطة ترامب للسلام في أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر بالتفصيل.. تعديلات أوروبية على خطة ترامب للسلام في أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 نوفمبر 2025 11:16 مساءً - وصاغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا هذا المقترح الذي يستند إلى الخطة الأميركية لكنه يستعرض بعد ذلك كل نقاطها مع اقتراح تعديلات وحذف بعض البنود.

وجاء النص على النحو التالي:

1- إعادة التشديد على سيادة أوكرانيا.

2- ستتوصل روسيا وأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي إلى اتفاق عدم اعتداء تام وكامل مع إيجاد تسوية لجميع الأمور التي لم تحسم على مدار الثلاثين عاما الماضية.

3- حُذفت النقطة 3 من الخطة الأميركية. وجاء في مسودة تلك الخطة التي اطلعت عليها رويترز "سيكون من المتوقع ألا تشن روسيا غزوا على جيرانها وألا يتوسع حلف شمال الأطلسي أكثر من ذلك".

4- بعد التوقيع على اتفاق سلام، سيعقد حوار بين روسيا وحلف شمال الأطلسي لمعالجة جميع المخاوف الأمنية وخلق بيئة تهدئة لضمان الأمن العالمي وزيادة فرص التواصل والفرص الاقتصادية المستقبلية.

5- ستحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية قوية.

6- عدد أفراد الجيش الأوكراني لن يتجاوز 800 ألف جندي في وقت السلم.

7- انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي يستند إلى إجماع أعضاء الحلف، وهو أمر غير موجود.

8- يوافق حلف شمال الأطلسي على عدم نشر قوات تحت قيادته بشكل دائم في أوكرانيا في وقت السلم.

9- ستتمركز طائرات حلف شمال الأطلسي المقاتلة في بولندا.

10- تقدم الولايات المتحدة ضمانات تحاكي المادة الخامسة، وهي:

أولا- حصول الولايات المتحدة على تعويض مقابل توفير الضمانات.

ثانيا- إذا أقدمت أوكرانيا على غزو روسيا، فلن تكون الولايات المتحدة مسؤولة عن توفير الضمانات.

ثالثا- إذا غزت روسيا أوكرانيا، فإنه فضلا عن الرد العسكري القوي المنسق، ستُفرض جميع العقوبات العالمية مجددا مع سحب أي نوع من الاعتراف بالأراضي الجديدة وجميع المزايا الأخرى الناشئة عن هذا الاتفاق.

11- ستكون أوكرانيا مؤهلة لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي وستحصل على وضع تفضيلي لدخول الأسواق الأوروبية على المدى القصير عندما يجري تقييم ذلك.

12- حزمة إعادة تنمية عالمية قوية لأوكرانيا تتضمن على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أولا- إنشاء صندوق تنمية أوكرانيا للاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع، ومنها التكنولوجيا ومراكز البيانات وجهود الذكاء الاصطناعي.

ثانيا- إقامة شراكة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا لترميم مرافق البنية التحتية للغاز في أوكرانيا وتطويرها وتحديثها وتشغيلها، بما في ذلك خطوط الأنابيب ومرافق التخزين.

ثالثا- جهد مشترك لإعادة تطوير المناطق المتضررة من الحرب لإعادة المدن والمناطق السكنية إلى وضعها السابق مع تطويرها وتحديثها.

رابعا- تطوير البنية التحتية.

خامسا- استخراج المعادن والموارد الطبيعية.

سادسا- يضع البنك الدولي حزمة تمويل خاصة لتوفير التمويل اللازم لتسريع هذه الجهود.

13- إعادة دمج روسيا تدريجيا في الاقتصاد العالمي. ويتضمن ذلك ما يلي:

أولا- بحث تخفيف العقوبات والاتفاق عليها على مراحل وعلى أساس كل حالة على حدة.

ثانيا- ستدخل الولايات المتحدة في اتفاق تعاون اقتصادي طويل الأجل لمتابعة التنمية المتبادلة في مجالات الطاقة والموارد

الطبيعية والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والمعادن الأرضية النادرة والمشاريع المشتركة في منطقة القطب الشمالي، بالإضافة إلى عدد من الفرص الأخرى ذات المنفعة المتبادلة للشركات.

ثالثا- دعوة روسيا للانضمام مرة أخرى إلى مجموعة الثماني.

14- إعادة إعمار أوكرانيا وتعويضها ماليا بالكامل، بما في ذلك من خلال الأصول السيادية الروسية التي ستظل مجمدة لحين دفع روسيا تعويضات عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا.

15- تشكيل فريق عمل أمني مشترك بمشاركة الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا (وشركاء) أوروبيين لتعزيز جميع بنود هذا الاتفاق وتطبيقها.

16- تكريس روسيا سياسة عدم الاعتداء تجاه أوروبا وأوكرانيا بإضافتها إلى التشريعات.

17- موافقة الولايات المتحدة وروسيا على تمديد معاهدات الحد من انتشار الأسلحة النووية.

18- موافقة أوكرانيا على أن تكون دولة غير نووية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

19- إعادة تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتتقاسم روسيا وأوكرانيا الطاقة المنتجة مناصفة.

20- اعتماد أوكرانيا قواعد الاتحاد الأوروبي للتسامح الديني وحماية الأقليات اللغوية.

21- الأراضي: تلتزم أوكرانيا بعدم استعادة أراضيها السيادية المحتلة بالوسائل العسكرية.

وتبدأ المفاوضات بشأن تبادل الأراضي من خط التماس.

22- بمجرد الاتفاق على ترتيبات الأراضي المستقبلية، تتعهد روسيا الاتحادية وأوكرانيا بعدم تغيير هذه الترتيبات بالقوة. ولن تطبق أي ضمانات أمنية في حالة خرق هذا الالتزام.

23- عدم عرقلة روسيا استخدام أوكرانيا نهر دنيبر في الأنشطة التجارية، وسيجري التوصل إلى اتفاقات بشأن حرية حركة شحنات الحبوب عبر البحر الأسود.

24- إنشاء لجنة إنسانية لحل المشكلات العالقة:

أولا- تبادل جميع الأسرى والجثث على أساس مبدأ "الكل مقابل الكل".

ثانيا- إعادة جميع المعتقلين المدنيين والرهائن، بمن فيهم الأطفال.

ثالثا- إنشاء برنامج للم شمل العائلات.

رابعا- وضع أحكام لمعالجة معاناة ضحايا النزاع.

25- إجراء أوكرانيا انتخابات في أقرب وقت ممكن بعد توقيع اتفاق السلام.

26- وضع أحكام لمعالجة معاناة ضحايا النزاع.

27- يكون الاتفاق ملزما قانونا، ويحظى بمراقبة وضمان مجلس سلام يرأسه الرئيس دونالد ترامب وتُطبق عقوبات في حالة حدوث انتهاكات.

28- عند موافقة جميع الأطراف على هذه المذكرة، يدخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ على الفور مع انسحاب الطرفين إلى النقاط المتَّفَق عليها لبدء تنفيذ الاتفاق.

وسيتفق الطرفان على طرق وقف إطلاق النار، بما في ذلك المراقبة، تحت إشراف الولايات المتحدة.