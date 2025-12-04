العالم اليوم - إيران تقرر حضور قرعة كأس العالم 2026.. تراجعت عن المقاطعة

انتم الان تتابعون خبر إيران تقرر حضور قرعة كأس العالم 2026.. تراجعت عن المقاطعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 ديسمبر 2025 10:29 مساءً - أعلنت إيران أنها ستحضر قرعة كأس العالم 2026 التي ستقام في واشنطن، العاصمة، الجمعة المقبل، بعد قرارها السابق بمقاطعة الحدث بسبب رفض الولايات المتحدة منح التأشيرات لعدد من أعضاء وفدها المشارك.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أمير مهدي علوي، الأربعاء، في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن أمير قلعه‌ نووي، مدرب منتخب إيران، سيشارك في قرعة كأس العالم بصفته الممثل الفني إلى جانب شخص أو شخصين آخرين.

تقدمت إيران بطلب للحصول على 9 تأشيرات لوفدها، لكن واشنطن قبلت 4 فقط، ولم يحصل المهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، على التأشيرة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت وكالة "إرنا" للأنباء، أن إيران رفضت المشاركة في حفل قرعة المونديال احتجاجا على رفض السلطات الأميركية منح تأشيرة الدخول لأعضاء وفدها.

وقال البيت الأبيض، الأربعاء، إن المنتخب الإيراني سيسمح له بالدخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم، وفقا لما نقلته موقع "إيران إنترناشيونال".

وأوضح أندرو جولياتي، رئيس فريق عمل البيت الأبيض المكلف بكأس العالم، للصحفيين، أن إيران تعتبر إحدى الدول التي ستستثنى من القيود للسماح لها بالدخول.

وعندما سئل عما إذا كانت ستشن وكالة الهجرة والجمارك حملات اعتقال خلال المباريات، أشار جولياتي إلى أن "الرئيس دونالد ترامب يستبعد أي شيء من شأنه أن يساعد في جعل المواطنين الأميركيين أكثر أمانا".

وكانت إيران قد تأهلت إلى النهائيات التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في مارس المقبل، في 7 مشاركة لها في البطولة العالمية.