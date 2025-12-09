العالم اليوم - رسميا.. مصر تكشف حقيقة "رفع رسوم التأشيرة"

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. مصر تكشف حقيقة "رفع رسوم التأشيرة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 10:24 صباحاً - أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية، الثلاثاء، بيانا تعلق فيه على انتشار شائعة رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولارا إلى 45 دولارا.

قالت الوزارة: "هذه الأنباء عارية تماما من الصحة، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات تنفيذية تخص زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر".

وأضافت: "إن ما تم اتخاذه من قرارات في الوقت الحالي هو تحديد الحد الأقصى فقط لرسوم التأشيرة وليس تطبيق زيادتها".

وتشدد الوزارة على أن ما يتم تداوله هو مجرد شائعات، مؤكدة على أن أي معلومات تتعلق بتأشيرات الدخول أو غيرها يتم الإعلان عنها، كما هو معتاد، عبر بيانات رسمية تصدر عن الجهات التنفيذية المعنية بالدولة.

وتابعت: "تُهيب الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحرى الدقة والتواصل مع الجهات الرسمية قبل نشر أي معلومات بهذا الشأن".