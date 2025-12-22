العالم اليوم - مدرب المغرب يكشف تطورات إصابة رومان سايس

انتم الان تتابعون خبر مدرب المغرب يكشف تطورات إصابة رومان سايس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 ديسمبر 2025 05:11 صباحاً - أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي أنه ينتظر التشخيص الصحيح لإصابة قائد "أسود الأطلس" رومان سايس متمنيا أن لا تكون خطيرة.

وقال الركراكي في مؤتمر صحافي عقب فوز المغرب على جزر القمر (2-0) في المباراة الافتتاحية للنسخة الخامسة والثلاثين لأمم إفريقيا في المغرب: "ننتظر التشخيص الصحيح، شعر سايس بشيء ما في ركبته، لا نعرف هل هي إصابة عضلية أو شيئا آخر، نتمنى أن لا تكون إصابته خطيرة ونتمكن من استعادة خدماته في البطولة".

وتعرض مدافع السد القطري العائد الى تشكيلة "أسود الأطلس" بعد غياب فترة طويلة، إلى إصابة عندما حاول تأمين كرة طويلة من أمام المهاجم رفيقي لكن الأخير دفعه من الخلف فسقط على الأرض وبقي فترة حتى تدخل الجهاز الفني في الدقيقة 15.

وعاد سايس إلى الملعب لكنه لم يتمكن من مواصلة اللعب فاضطر إلى ترك مكانه لجواد الياميق (19).

وأضاف الركراكي أنها: "ضربة قوية بالنسبة لنا مع العلم بأننا نعاني أيضا من إصابة أشرف حكيمي. سايس لاعب مخضرم ويملك خبرة كبيرة ستساعدنا في البطولة، لدينا بدائل كالياميق وآدم ماسينا، لكن رومان ركيزة أساسية ونحتج إليه كثيرا".

وتابع قائلا: "مثلما قلت سابقا هذه مسابقة صعبة ويجب معرفة كيفية تدبير الإصابات وخلال البطولة بالشكل الجيد".

وتحدث الركراكي في معرض سؤال لوكالة "فرانس برس" عن معاناة رجاله في الشوط الأول بلقاء جزر القمر، قائلا: "كما كان متوقعا مباراة افتتاحية صعبة كان هناك توتر كبير جدا خصوصا وأننا ننتظر هذه اللحظة منذ عامين".

وأكد أن "سيناريو المباراة زاد متاعبنا مع إهدارنا ركلة جزاء وإصابة سايس حتى أننا قلنا أن هذا ليس يومنا، لكننا بروحنا وتحلينا بالصبر نجحنا في بلوغ مرادنا".

وأوضح أنه "استحوذنا دون نتيجة في الشوط الأول لكننا صححنا في الثاني. جزر القمر ركضوا جيدا وكنا نعرف أنهم سيتعبون في الشوط الثاني. قمنا بشنّ هجمات عبر الجناحين وسجلنا هدفين ومنهما هدف رائع لأيوب الكعبي وكان بإمكاننا تسجيل الثالث".

وختم الركراكي قائلا "هدفنا اليوم لم يكن إظهار استعدادانا منذ البداية والضرب بقوة، البطولة طويلة ويجب التعامل مع كل مباراة على حدة. مباراتنا ضد مالي يوم الجمعة ستكون مختلفة تماما لأنهم يملكون لاعبين من الطراز الرفيع وربما سيكون استحواذنا أقل ولذلك سيكون اللقاء اختبارا حقيقيا بالنسبة لنا".