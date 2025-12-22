العالم اليوم - عودة صورة ترامب إلى ملفات إبستين.. وكشف التفاصيل

انتم الان تتابعون خبر عودة صورة ترامب إلى ملفات إبستين.. وكشف التفاصيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 ديسمبر 2025 07:17 صباحاً - قالت وزارة العدل الأميركية إنه تمت استعادة ‌صورة للرئيس ​الأميركي دونالد ترامب كانت قد أزيلت من ذاكرة التخزين المؤقت لملفات جيفري إبستين التي نشرتها الوزارة، الأحد، ‌بعد أن قرر المسؤولون أنه لا يوجد أي ⁠من ضحايا إبستين في الصورة.

وذكرت الوزارة على موقع إكس ‌الأحد: "​بعد المراجعة، تقرر أنه لا يوجد دليل على وجود أي ضحايا لإبستين في الصورة وأعيد نشرها دون أي تعديل أو تنقيح".

وقال تود بلانش مساعد ​المدعي ‍العام، الأحد، إن مكتبه أزال الصورة بسبب مخاوف بشأن النساء في الصورة.

وأوضح بلانش ‍خلال ظهوره في برنامج "ميت ذا برس" ‍على شبكة إن. بي. سي: "لا علاقة للأمر بالرئيس ترامب".

والجمعة، أعلنت وزارة العدل ‌آلاف الوثائق المتعلقة ‍بجيفري إبستين، المدان ‍بالاعتداء الجنسي الذي انتحر في عام 2019، لكنها واجهت انتقادات، بما ‌في ذلك من بعض الجمهوريين، بسبب التنقيحات المكثفة وقلة الوثائق التي تشير إلى ترامب على الرغم من صداقته المعروفة مع إبستين.

ولم يتم اتهام ترامب بارتكاب مخالفات ونفى ⁠علمه بجرائم إبستين.