العالم اليوم - ديربي كتالونيا..لامين يامال يستفز جماهير الغريم برسالة مثيرة

انتم الان تتابعون خبر ديربي كتالونيا..لامين يامال يستفز جماهير الغريم برسالة مثيرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 يناير 2026 03:23 صباحاً - أشعل نجم برشلونة الشاب لامين يامال أجواء ديربي كتالونيا أمام إسبانيول، بعدما وجّه رسالة لافتة عبر حسابه على "إنستغرام" قبل ساعات من المواجهة المرتقبة، في خطوة أعادت التوتر إلى الواجهة بين الغريمين التقليديين.

ويُعرف يامال بعادته في الترويج للمباريات الكبرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي عشية انطلاقها، وكان ديربي كتالونيا أحدث محطة لهذا الأسلوب، حيث فسّر متابعون منشوره الأخير على أنه رد غير مباشر على تصريحات سابقة لبير ميلا لاعب إسبانيول.

وجاءت الشرارة بعدما سُئل ميلا، خلال مقابلة صحفية، عن اللاعب الذي يفضّل التعامل معه بحدة بين حارس برشلونة الحالي خوان غارسيا وزميله لامين يامال، ليختار الأخير بنبرة ساخرة، في تصريح سرعان ما تصدّر العناوين الإعلامية.

وبعد ساعات، نشر يامال على إنستغرام صورة يظهر فيها وهو يحتفل بهدف حاسم سجله في شباك إسبانيول خلال الفوز بهدفين دون رد على ملعب كورنيّا إل برات الموسم الماضي، وأرفق الصورة بعبارة: "أتطلع للعودة"، بحسب ما نقلته صحيفة "فوتبول إسبانيا".

وتزداد حساسية المواجهة مع عودة الحارس خوان غارسيا إلى ملعب فريقه السابق إسبانيول للمرة الأولى منذ انتقاله إلى برشلونة، ما ينذر بأجواء مشحونة في المدرجات.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يثير فيها يامال الجدل بتعليقاته قبل المباريات الكبرى، إذ سبق له أن رد على تصريح لاعب وسط فرنسا أدريان رابيو قبل نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024، قائلا: "لا تتحدث إلا عندما يحين وقت إعلان الفوز"، قبل أن يعود وينشر بعد تأهل إسبانيا عبارة "مات الملك" في إشارة مستوحاة من لعبة الشطرنج.

كما أثار يامال غضب ريال مدريد هذا الموسم قبل الكلاسيكو، عندما اتهم الغريم بـ"سرقة المباريات" خلال بث مباشر، في تصريحات اعترف لاحقا حارس ريال مدريد تيبو كورتوا بأنها شكّلت دافعا إضافيا لفريقه للخروج منتصرا.