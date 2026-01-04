العالم اليوم - كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

انتم الان تتابعون خبر كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 يناير 2026 03:23 صباحاً - أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا في اتجاه بحر اليابان الأحد، بحسب ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي.

ووفق ما ذكر الجيش الكوري الجنوبي فقد: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مجهول الطراز في اتجاه بحر الشرق"، في إشارة إلى الاسم الكوري لبحر اليابان.

وأشارت وزارة الدفاع اليابانية من جهتها إلى رصد إطلاق صاروخ باليستي مفترض.

وفي نوفمبر، أجرت كوريا الشمالية تجربة باليستية بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خطّة سيول لتطوير غوّاصة نووية الدفع.

وفي السنوات الأخيرة، زادت بيونغ يانغ بشدّة من وتيرة تجاربها الصاروخية.

وبحسب خبراء، يقضي الغرض من هذه الاختبارات بتحسين قدرات الاستهداف الدقيق لتحدّي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، فضلا عن تجربة أسلحة قبل تصديرها على الأرجح إلى روسيا، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.