الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة عن علاج تجريبي جديد قد يمثل نقلة نوعية في مواجهة مرض الزهايمر، حيث أظهر قدرة على وقف المرض قبل ظهور أعراضه المبكرة مثل فقدان الذاكرة أو صعوبة التعرف على الوجوه.

دواء تجريبي جديد "NU-9" يوقف الزهايمر قبل ظهور أعراضه

ووفقاً للدراسة المنشورة في مجلة "ألزهايمر آند ديمينشيا"، تم إعطاء الفئران المصابة نموذجياً بالمرض جرعة فموية يومية من الدواء على مدار 60 يوماً، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في البروتينات السامة المرتبطة بالزهايمر.

تفاصيل الدواء التجريبي:

الدواء يحمل اسم "NU-9" وطوّره باحثون في جامعة نورث وسترن الأميركية.

أظهر نتائج واعدة في وقف التنكس العصبي المرتبط بالزهايمر في مراحله الأولى.

أثبت فعالية في كبح التنسج النجمي التفاعلي، وهو أحد المؤشرات الرئيسة للالتهاب العصبي المبكر.

أهمية الاكتشاف:

يمثل هذا التطور الأبرز في مجال البحث العلاجي للزهايمر حتى الآن.

يفتح الباب أمام إمكانية الوقاية من المرض قبل ظهور أعراضه السريرية.

يعزز الآمال في تطوير علاج فعال يحد من انتشار هذا الاضطراب العصبي المنهك.