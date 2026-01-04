الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الإمساك المزمن، فهي شائعة للغاية وتؤثر على جودة الحياة اليومية، كما إنها تسبب شعور بالانزعاج والانتفاخ وعدم الارتياح، خصوصا إذا استمر لفترة طويلة، على الرغم من أن الأدوية الملينة تحل هذه المشكلة، إلا أن الكثيرين يفضلون الحلول الطبيعية فهي الأكثر أمانًا وفاعلية على المدى الطويل، وذلك لأنها تعالج السبب وليس العرض فقط.

"خليك جنب الحمام".. 6 علاجات طبيعية للتخلص من الإمساك المزمن بسهولة

طرق التخلص من الإمساك المزمن

ووفقًا لما جاء في موقع “Healthline”، يمكن التخلص من الإمساك المزمن وتحسين حركة الأمعاء، باتباع عدة طرق طبيعية وبسيطة دون آثار جانبية مزعجة، وهي كما يلي:

الإكثار من شرب الماء

تعد قلة شرب السوائل من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الإمساك المزمن، حيث يساعد الماء على تليين البراز وتنشيط حركة الأمعاء، لذلك يجب شرب ما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا، مع ضرورة زيادة الكمية فى فصل الشتاء رغم قلة الإحساس بالعطش.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف

تلعب الألياف دورًا مهمًا في تحسين عملية الهضم، مثل الخضروات الورقية، الفواكه الطازجة، الشوفان، والبقوليات، وتساعد الألياف على زيادة حجم البراز وتسريع مروره داخل الأمعاء بشكل طبيعى.

الزيتون وزيت الزيتون

كما يساعد زيت الزيتون على تليين الأمعاء وتحفيزها، فيمكن تناول ملعقة صغيرة منه على الريق، أو إضافته إلى الوجبات اليومية بانتظام.

ممارسة النشاط البدني

تؤدي قلة الحركة إلى بطء الهضم، بينما يساهم المشي اليومي لمدة 20–30 دقيقة في تنشيط عضلات الأمعاء وتحسين عملية الإخراج، خصوصا للأشخاص الذين يعانون من نمط حياة خامل.

شرب المشروبات الدافئة صباحًا

بالإضافة إلى ذلك، فإن شرب المشروبات الدافئة صباحًا مثل الماء الدافئ أو الأعشاب مثل اليانسون والبابونج، تساعد على تحفيز حركة القولون، خصوصا عند تناولها على الريق.

تناول الزبادي

تساعد الأطعمة الغنية بالبكتيريا النافعة على تحسين توازن الجهاز الهضمي، وتساعد على علاج الإمساك المزمن الناتج عن اضطراب القولون.