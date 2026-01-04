الرياض - كتبت رنا صلاح - تُسهم بعض المشروبات الطبيعية المتداولة يوميًا في دعم توازن مستوى السكر بالدم، من خلال تحسين استجابة الجسم للإنسولين وتقليل نوبات الارتفاع المفاجئ للجلوكوز، إلا أن الاعتماد عليها يجب أن يكون في إطار المتابعة الطبية وعدم إهمال العلاج الأساسي.

طلع معجزة ربانية.. مشروب طبيعي 100% يقلل نسبة السكر في الدم | مفعوله سحري

مشروبات طبيعية تساعد على استقرار سكر الدم

يرى مختصون في التغذية أن إدراج عدد من المشروبات الصحية ضمن الروتين اليومي قد ينعكس بشكل إيجابي على التحكم في مستويات الجلوكوز، وفيما يلي أبرز خمسة مشروبات يُنصح بها:

مشروب القرفة

يؤكد خبير التغذية أحمد صلاح أن القرفة تُعد من أكثر الأعشاب الطبيعية فاعلية في تعزيز حساسية الخلايا للإنسولين، ما يساعد على خفض ارتفاع السكر بعد تناول الطعام. ويمكن تناولها كمشروب دافئ أو إضافتها إلى الشاي بصورة منتظمة.

الشاي الأخضر:

يشير صلاح إلى أن الشاي الأخضر غني بمركبات طبيعية فعالة، أبرزها «الكاتيشين»، التي تلعب دورًا مهمًا في تحسين عملية الأيض والمساهمة في الحفاظ على استقرار مستويات السكر بالدم. وينصح بتناول كوب صباحًا وآخر مساءً.



الكركم بالحليب:

يتميز الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات، ويحتوي على مادة «الكركمين» التي تساعد في تقليل مقاومة الإنسولين. ويوضح الخبير أن تناوله مع الحليب، ويفضل أن يكون نباتيًا، قد يساهم في تحسين تعامل الجسم مع الجلوكوز.

الماء الدافئ بالليمون:

رغم أن هذا المشروب لا يعمل على خفض السكر بشكل مباشر، إلا أنه يساعد على تنشيط وظائف الكبد وتحسين الهضم، ما يحد من التقلبات المفاجئة في مستويات الجلوكوز على مدار اليوم.

مشروب الحلبة:

تُعد الحلبة من المشروبات التقليدية المعروفة بدورها في ضبط السكر، إذ تحتوي بذورها على ألياف قابلة للذوبان تعمل على إبطاء امتصاص الجلوكوز في الدم، ما يسهم في الحفاظ على مستوى أكثر استقرارًا للسكر.

واختتم خبير التغذية حديثه بالتشديد على أن هذه المشروبات تمثل وسائل داعمة فقط، ولا يمكن اعتبارها بديلًا للعلاج الدوائي، مؤكدًا ضرورة الرجوع إلى الطبيب المختص قبل إدخال أي تعديلات غذائية، خاصة لمرضى السكري الذين يعتمدون على الأدوية أو حقن الإنسولين.