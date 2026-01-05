العالم اليوم - بعد صورة مادورو.. سترة "نايكي" تنفد من الأسواق وتثير النقاش

انتم الان تتابعون خبر بعد صورة مادورو.. سترة "نايكي" تنفد من الأسواق وتثير النقاش من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 يناير 2026 01:17 صباحاً - شهدت سترات رياضية تنتجها شركة "نايكي" الأميركية، موجة اهتمام غير مسبوقة على منصات التواصل الاجتماعي، عقب توقيف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، السبت، في تطور لافت جمع بين السياسة وعالم الموضة.

وجاء هذا التفاعل بعد أن نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب صورة على منصته "تروث سوشيال" تُظهر مادورو موقوفا، أثناء نقله على متن السفينة الحربية الأميركية USS Iwo Jima في طريقه إلى نيويورك.

وظهر مادورو في الصورة مرتديا ما بدا أنه سترة من طراز Nike Tech، مما دفع مستخدمي الإنترنت إلى تداول الصورة على نطاق واسع، وربط الحدث بالعلامة التجارية الرياضية الشهيرة.

واعتبر الكثيرين أن هذه اللقطة التاريخية، مثلت تناقضا ساخرا، حيث ظهر عدو الإمبريالية والرأسمالية الأول، مرتديا سترة لواحدة من أكبر الشركات الأميركية في العالم، وهي شركة "نايكي".

وأشارت تقارير مختلفة، إلى أن السترة الرياضية الرمادية، نفدت من الأسواق الإلكترونية، بعد الإقبال المهول عليها، بسبب صورة مادورو.

ومن جهة أخرى، سجلت مواقع البحث الشهيرة مثل غوغل، بحثا هائلا تصدر عبارات البحث السبت، على السترة الرمادية.

وكان مادورو قد أُوقف في 3 يناير في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، بعد اقتحام مقره من قبل عناصر من قوات "دلتا " الأميركية، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية أميركية.