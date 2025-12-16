 9300 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

الرياض - كتبت رنا صلاح - أفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، الثلاثاء، أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ نحو 9300 أسير حتى بداية شهر كانون الأول الحالي، معظمهم من الموقوفين والمعتقلين الإداريين.

وأوضح البيان المشترك أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، مشيرًا إلى أن عدد الأسرى المحكومين وصل إلى 1254 أسيرًا، فيما بلغ عدد الأسيرات 51 أسيرة بينهن طفلتان.

كما بلغ عدد الأطفال الأسرى حتى تاريخه 350 طفلًا محتجزين في سجني "عوفر" و"مجدو"، في حين وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 3350 معتقلًا.

وأضاف البيان أن عدد المعتقلين المصنفين كـ"مقاتلين غير شرعيين" بلغ 1220 معتقلًا، دون أن يشمل هذا الرقم جميع معتقلي غزة المحتجزين في معسكرات الاحتلال والمصنفين ضمن هذه الفئة.

وتعكس هذه الأرقام حجم الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين، في ظل تواصل سياسة الاعتقال الإداري والاحتجاز الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال.