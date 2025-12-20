الرياض - كتبت رنا صلاح - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى كسر ما وصفها بـ"حلقة العنف التي لا تنتهي"، مؤكدا أن الفلسطينيين بحاجة إلى "أفق حقيقي من الأمل" وضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يمهد الطريق نحو حل الدولتين بشكل نهائي ولا رجعة فيه.

غوتيريش يدعو لتنفيذ كامل لاتفاق غزة والوسطاء يجتمعون في ميامي

وجاءت تصريحات غوتيريش بالتزامن مع اجتماع عقده ممثلو تركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر في مدينة ميامي الأميركية، أمس الجمعة، لبحث التطورات في قطاع غزة وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، إلى جانب مناقشة مسار الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشيلي إن الاجتماع أكد استمرار وقف إطلاق النار رغم بعض الانتهاكات، مشيرا إلى اكتمال عملية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وتوقف الاشتباكات إلى حد كبير.

وأضاف -في تدوينة على حسابه بمنصة إكس- أن المباحثات تناولت الترتيبات الكفيلة بضمان إدارة غزة من قبل الغزيين أنفسهم، والخطوات المزمع اتخاذها لتشكيل مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية المنصوص عليهما في الاتفاق.