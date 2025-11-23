أخبار اليمن : ماذا يحدث لجسمك عندما تأكل البصل كل يوم؟

ماذا يحدث لجسمك عندما تأكل البصل كل يوم؟البصل لا يضيف نكهة لوجباتك فقط، بل غني كذلك بمضادات الأكسدة والمركبات النباتية التي تساعد في مكافحة الالتهابات، ودعم جهاز المناعة، وقد تحمي حتى من بعض أنواع السرطان.

البصل قد يساعد في مكافحة البكتيريا

قد يكون للبصل القدرة على محاربة بكتيريا مثل: «إي كولاي»، والمكورة العنقودية الذهبية (S. aureus)، والعصية الشمعية (Bacillus cereus).

وتشير الأبحاث إلى أن الكيرسيتين، أحد الفلافونويدات الموجودة في البصل، يمكن أن يثبط نمو العديد من أنواع البكتيريا، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

البصل قد يحمي من بعض أنواع السرطان

على الرغم من تباين نتائج الأبحاث، تشير بعض الدراسات إلى أن تناول البصل قد يقلل من خطر الإصابة بسرطانات معينة، وخاصة تلك التي تصيب الجهاز الهضمي.

يحتوي البصل على الكيرسيتين الذي تدعم الأبحاث قدرته على تثبيط نمو بكتيريا الملوية البوابية (H. pylori)، وهي بكتيريا ترتبط بسرطان المعدة ونوع نادر من سرطان لمفوما لاهودجكينية.

البصل قد يقلل الالتهاب

يحتوي البصل على مكونات صحية تساعد في مكافحة الالتهاب. وهو مصدر غني بالفلافونويد (التي تكافح الجذور الحرة في جسمك)، مثل الكيرسيتين.

هناك عدة دراسات تبحث في العلاقة بين مستويات الكيرسيتين والتأثيرات المناعية، وأكدت مراجعة علمية عام 2016 على فوائد زيادة تناولك للكيرسيتين.

البصل له تأثيرات مضادة للأكسدة

إلى جانب الخضراوات الأخرى ذات الصلة في جنس نبات الثوم (مثل الثوم والكرات)، يحتوي البصل على الفلافونويد والجلوتاثيون ومركبات السيلينيوم، وفيتامينات «E» و «C».

تساهم كل هذه المكونات في الخصائص المضادة للأكسدة في البصل.

البصل يساعد على التحكم في سكر الدم

ثبت أن مستخلص البصل يخفض بشكل واضح مستوى جلوكوز الدم المرتفع في الدراسات التي أجريت على الحيوانات.

عند إعطائه بجانب دواء الميتفورمين لمرض السكري، خفض مستخلص البصل مستويات سكر الدم الصائم بنسبة 35 في المائة إلى 50 في المائة، وفقاً للجرعة. يمثل هذا اكتشافاً واعداً؛ نظراً لأسعار البصل المعقولة وسلامته.

البصل يدعم صحة العظام

يُعتقد أن أحد أقوى مركبات البصل يعزز صحة العظام. أظهرت الدراسات أن ببتيداً موجوداً في البصل يُدعى «GPCS» يمنع تكسر العظام، ويقلل من فقدان كتلة العظام، ويخفض خطر الإصابة بالكسور.

البصل يعزز صحة الجهاز الهضمي

تعد الألياف ضرورية لبكتيريا الأمعاء المفيدة. ويُعد البصل من أفضل الأطعمة المعززة (إلى جانب الكرات وجذور الهندباء والكرفس والتفاح والفاصوليا) لحماية بطانة أمعائك.

يحتوي البصل إلى جانب الخضراوات والفواكه الأخرى على الإينولين - وهو مركب معزز حيوي يشجع النمو الصحي لبكتيريا الأمعاء.

على الرغم من الحاجة إلى المزيد من الأبحاث، فقد ثبت أن البصل يساعد في بناء بيئة معوية صحية. بدلاً من تناوله كتوابل، يمكن للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الأمعاء الاستفادة من إدراج البصل في نظامهم الغذائي بانتظام.

البصل يقدم العديد من العناصر الغذائية

يُعد البصل طعاماً مغذياً يمكن أن يساهم في نظام غذائي صحي. ويحتوي مقدار نصف كوب من البصل النيئ على 30 سعراً حرارياً، و7 غرامات كربوهيدرات، وغرام واحد من الألياف الغذائية، و5 غرامات من السكريات، وغرام واحد من البروتين، إلى جانب كميات صغيرة من الحديد والبوتاسيوم وفيتامين «سي» و«بي»، والكالسيوم وحمض الفوليك والسيلينيوم والزنك.*وكالات

