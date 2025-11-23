أخبار اليمن : شيرين عبد الوهاب ترد على شائعات اعتزالها

شيرين عبد الوهاب ترد على شائعات اعتزالهانفت الفنانة شيرين عبد الوهاب الشائعات التي تداولها البعض حول اعتزالها الغناء.

وجاء ذلك خلال تسجيل صوتي أوضحت فيه حقيقة الأمر، قالت: وصلني إني بعتزل، وأن مودي مش حلو، لكنني بحال طيبة جدًا، وأحضّر حاليًا لمفاجآت مختلفة وجديدة ستُسعد جمهوري كثيرًا.

وأضافت قائلة: سأغني لكم من أماكن مختلفة، وسأستمر في الغناء حتى أموت. الجمهور والفن هما حياتي، وأعيش من أجلهما، أتعرض لمواقف صعبة جدًا من أقرب الناس إليّ، لكنني قوية والله معي ويسندني، أنا أعيش من أجلكم ومعكم.

