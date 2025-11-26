أخبار اليمن : "الأورومتوسطي”: الإبادة الجماعية في غزة لم تتوقف

"الأورومتوسطي”: الإبادة الجماعية في غزة لم تتوقفأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة لم تتوقف وانتهاكات العدو الصهيوني متواصلة على الرغم من مرور أكثر من شهر على وقف اطلاق النار.

وقال المرصد في، تدوينة على منصة "أكس" "إن الإبادة الجماعية أبداً لم تتوقف، بل إنها مستمرة ولكن مع اهتمام أقل بكثير، وإدانات أقل، وقليل جدا من المساءلة من المجتمع الدولي".

وأضاف أن "المدنيين في غزة لا يزالون تحت هجوم لا هوادة فيه، والانتهاكات الإسرائيلية مستمرة إلى حد كبير على الرغم ان اتفاق وقف إطلاق النار كان في أكتوبر الماضي".

وأفاد بأن خبراء الأمم المتحدة، ومن بينهم المقررة الأممية لحقوق الإنسان فرانشيسكا البانيز كشفت هذه الانتهاكات منذ زمن طويل، مشدداً على أن المسؤولية الآن تقع على عاتق المجتمع الدولي للعمل بحسم، وحماية المدنيين، وضمان العدالة للشعب الفلسطيني.

