عاصفة غزة تدمّر 22 ألف خيمة للنازحين
كشف مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، أن المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع أمس الثلاثاء ألحق أضرارًا واسعة بنحو 22 ألف خيمة للنازحين، تاركًا أكثر من 288 ألف نازح بلا حماية في مواجهة البرد والأمطار.
وأوضح الثوابتة، في تصريحات صحفية اليوم، أن تقديرات الخسائر الناجمة عن المنخفض تصل إلى حوالي 3.5 مليون دولار، بعدما أغرقت مياه الأمطار مساحات واسعة من المخيمات وحوّلتها إلى مناطق غير صالحة للسكن المؤقت، مشيرا إلى أن شبكات الصرف الصحي البدائية تعرضت لأضرار كبيرة، فيما غرقت الممرات داخل المدارس المستخدمة كمراكز نزوح وتعطلت شبكات المياه المؤقتة فيها، مما زاد من صعوبة الظروف الإنسانية.
ولفت إلى أن القطاع الغذائي تكبّد خسائر كبيرة نتيجة تلف كميات من المواد الغذائية وفقدان مساعدات كانت مخصصة للتوزيع، مؤكدًا أن أكثر من 10 نقاط طبية متنقلة تعطلت هي الأخرى، إلى جانب فقدان أدوية ومستلزمات ضرورية بفعل صعوبة الحركة في المناطق التي غمرتها المياه.
وازدادت الأوضاع سوءًا بعد حالة عدم الاستقرار الجوي التي شهدها القطاع منذ مساء أول أمس الاثنين وحتى مساء أمس الثلاثاء، حيث أدت الأمطار المتواصلة إلى تفاقم أزمة النازحين وسكان الخيام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : عاصفة غزة تدمّر 22 ألف خيمة للنازحين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.