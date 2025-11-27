أخبار اليمن : توقعات بأجواء باردة إلى شديدة البرودة

توقعات بأجواء باردة إلى شديدة البرودة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات والمرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، قد تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات أبين، لحج، الضالع، إب.
في حين قد تكون الأجواء باردة في مرتفعات حضرموت، شبوة، تعز، ريمة، المحويت، مأرب، وغرب الجوف.
وحذر المركز المواطنين قاطني المرتفعات الجبلية أو المسافرين إليها من الأجواء الباردة والشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.
ونصح المزارعين بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية.
