الشوافي يحذّر من اشتداد موجة الصقيع
جدّد الفلكي اليمني عدنان الشوافي التحذير من اشتداد موجة الصقيع الحالية على المرتفعات والأحواض الجبلية خلال الساعات القادمة.
وتَوقَّع الفلكي الشوافي "ارتفاع شدة موجة الصقيع الحالية في المرتفعات والأحواض الجبلية خلال الثلاث الليالي القادمة الى بداية المستوى الثالث (أقرب لتوصف شديدة)".
وأوضح الشوافي أنه من المتوقع أن " تكون الرطوبة بين 30% إلى 45% إلا ان انخفاض درجات الحرارة الصغرى يصل في بعض المناطق الى ما دون الصفر المئوي وبقية العوامل الجوية تساعد على تبريد أعلى حتى في ظل هذا المستوى النسبي للرطوبة"
ودعا الفلكي اليمني المواطنين إلى الحذر من الصقيع والأجواء شديدة البرودة، ومتابعة نشرات الطقس، وحث المزارعين على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مزروعاتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الشوافي يحذّر من اشتداد موجة الصقيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.