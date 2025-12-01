أخبار اليمن : الصقيع مستمرّ.. و"انتبهوا من الضريب"!

الصقيع مستمرّ.. و"انتبهوا من الضريب"!توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة إلى شديدة البرودة في المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية، وصحوة إلى غائمة جزئياً على المناطق الساحلية وأجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات الضالع، لحج، أبين، إب، غرب الجوف وجنوب مأرب وتتراوح درجات الحرارة بين 1- 4 درجات مئوية ومن المتوقع حدوث صقيع (ضريب) على أجزاء منها.

وقد تكون الأجواء باردة في مرتفعات حضرموت، شبوة، تعز، ريمة، المحويت وحجة، وصحوة إلى غائمة جزئيا مع تشكل السحب الركامية على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية خلال فترتي الظهيرة والمساء.

ويتوقع أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً على السواحل الغربية والجنوبية وغائماً جزئيا على أرخبيل سقطرى مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء منها، والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً حول أرخبيل سقطرى والسواحل الغربية ومدخل باب المندب.

ومن المحتمل أن يكون الطقس صحواً وبارداً أثناء الليل والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تعمل على إثارة الأتربة والرمال.

وحذر المركز المواطنين من الأجواء الباردة وشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مزروعاتهم ومحاصيلهم من التلف، والقادمين إلى المناطق الباردة بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.