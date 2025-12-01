أخبار اليمن : الوهباني: الـ30 من نوفمبر أكد للمحتل والعالم أن اليمن دولة حرة مستقلة

الوهباني: الـ30 من نوفمبر أكد للمحتل والعالم أن اليمن دولة حرة مستقلةأوضح الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني أن الثورة اليمنية "26 سبتمبر 1962م و14 أكتوبر 1963م" مهدت الطريق لتحقيق الاستقلال اليمني الناجز في الـ30 من نوفمبر 1967م، وأثبتت - ليس للمحتل فحسب وإنما للعالم كله - أن اليمن دولة حرة مستقلة وذات سيادة ولا يمكن أن تقبل بأي شكل من أشكال الاحتلال والاستبداد.

وأشار الوهباني إلى أن الـ30 من نوفمبر يعد واحداً من التواريخ المضيئة التي كتبت بتضحيات ودماء أبطال الثورة اليمنية الخالدة، والذين قدموا أروع الأمثلة في الإرادة والشجاعة والشموخ للخلاص من نظام محتل اذاق الشعب الويلات نتيجة سياسة "فرق تسد" التي اعتمدها كنهج لبقائه واستمراريته في كل الدول التي احتلها.

وأكد الأمين العام المساعد في تصريح لـ"الميثاق" أن الحديث عن الـ30 من نوفمبر وعن الثورة اليمنية بشكل عام وما حققته من انجازات ومكاسب للوطن والإنسان لا يمكن أن يكون منفصلاً أو بعيداً عن الحديث عن رجالاتها الأشاوس ومناضليها الأفذاذ الذين روو شجرة الثورة بدمائهم، وقادوها للنصر المؤزر بعد عقود من النضال والكفاح في سبيل التحرر من هيمنة الامامة الاستبدادية والمحتل الاستعماري والانعتاق من سياساتهما البائدة والظالمة.

وأهاب الوهباني بأجيال الثورة العمل على حمايتها من كل صور وأشكال الاحتلال والتخلف والرجعية الذين يستهدفون أهدافها ومكاسبها ومنجزاتها، التي غيرت معالم الوطن المشتت آنذاك وقادته إلى الوحدة ومسايرة دول العالم في التطور والنماء والارتقاء وسيادة الديمقراطية، مشيراً في تصريح لـ"الميثاق"، أن مسار الحركة النضالية اليمنية في الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات أكدت واحدية الثورة اليمنية وواحدية الوطن، وواحدية الكفاح والنضال والأهداف، وبفضل ذلك تمكن رجالات الثورة من الانتصار على كل المؤامرات التي استهدفت وأد الثورة وهزيمتها.

وقال الأمين العام المساعد: "إن هذه المناسبة الوطنية ستظل متجددة على الدوام، وتستمد تجددها بعد ستة عقود من عظمتها وعظمة ما قام به الأبطال الميامين من منتسبي الحركة التحررية الوطنية لتغيير واقع اليمن الذي كان شعبه يعيش حالة من الشتات بسبب جهل وتخلف واستبداد في جزء منه، ووطأة مستعمر بغيض أذاق أبناء شعبنا ويلات الظلم في الجزء الآخر..

وهنأ الوهباني في ختام تصريحه أبناء شعبنا اليمني بهذه المناسبة الثورية العظيمة التي نقلت الوطن من واقع الاحتلال والجهل والتخلف والمرض إلى واقع النور والعلم والتطور والازدهار والشراكة الشعبية الواسعة في بناء الوطن والثورة والانتصار لأهدافها العظيمة.