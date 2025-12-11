"أسود الأطلس" إلى نصف نهائي كأس العرب
بلغ المنتخب المغربي نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم، بعد فوزه 1-صفر على نظيره السوري في مباراة ربع النهائي اليوم الخميس.
سجل البديل وليد أزارو، هدف الفوز في الدقيقة 79 بعد متابعة لكرة ارتدت من الحارس ليحسم للمغرب أولى بطاقات التأهل عن دور الثمانية.
وينتظر منتخب المغرب الفائز من مباراة دور الثمانية الأخرى التي تجمع منتخبي الجزائر والإمارات.
ويتطلع "أسود الأطلس" للفوز بلقب كأس العرب للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويجه في 2012.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : "أسود الأطلس" إلى نصف نهائي كأس العرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.