سوريا: هجوم إسرائيلي يستهدف مطاري دمشق وحلب ويخرجهما عن الخدمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 04:27 مساءً - قال التلفزيون السوري الرسمي، إن هجوما إسرائيليا استهدف المطارين الرئيسين بالعاصمة دمشق ومدينة حلب في شمال سوريا، وأخرجهما عن الخدمة.

وقال مصدر عسكري في بيان تلقت وكالة الأنباء السورية (سانا) نسخة منه : «حوالي الساعة 13/50 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدوانًا جويًّا برشقات من الصواريخ مستهدفًا مطاري حلب ودمشق الدوليين ما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة».

أضاف المصدر: إن هذا العدوان هو محاولة يائسة من العدو الإسرائيلي المجرم لتحويل الأنظار عن جرائمه التي يرتكبها في غزة، والخسائر الكبيرة التي يتعرض لها على يد المقاومة الفلسطينية، وهو جزء من النهج المستمر في دعم الجماعات الإرهابية المتطرفة التي يحاربها الجيش السوري في شمال البلاد، والتي تشكل ذراعًا مسلحًا للكيان الإسرائيلي، وسيستمر الجيش العربي السوري بملاحقتها وضربها حتى تطهير البلاد منه.

وذكرت محطة «شام إف.إم» المحلية، أنه جرى إطلاق الدفاعات السورية ردًّا على الهجوم.

وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس، مواقع داخل سوريا ردًّا على إطلاق قذائف صوب الجولان المحتل.

وأشارت إلى إطلاق قذائف من الأراضي السورية على قوات الاحتلال، الثلاثاء، في هضبة الجولان المحتلة.

وأكد إعلام إسرائيلي، الثلاثاء، إطلاق قذائف من سوريا وتفعيل صافرات الإنذار في رمات مغشيميم.

وأكد بسام الصباغ، نائب وزير الخارجية السوري، في وقت سابق، حق بلاده المشروع في استعادة الجولان المحتل.