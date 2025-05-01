الكويت تحسم أمر 434 جنسية.. قرارات جريئة لحماية الهوية الوطنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 02:25 مساءً - في خطوة حاسمة تعكس التزام الكويت بحماية أمنها وهويتها الوطنية، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، برئاسة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، سحب وفقد الجنسية من 434 شخصًا.

القرار جاء بناءً على مراجعة دقيقة لحالات شابتُها مخالفات قانونية مثل: ازدواجية الجنسية، التزوير، أو الحصول غير المشروع عليها، إلى جانب حالات ترتبط بمصالح الدولة العليا.

وزارة الداخلية شددت على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان مصداقية النظام القانوني الخاص بالجنسية، ضمن مسار إصلاحي يحفظ تماسك المجتمع ويصون السيادة.