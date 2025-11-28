الذهب يواصل مكاسبه للشهر الرابع
ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات ،اليوم الجمعة، وظل المعدن الأصفر على مسار تسجيل مكاسب شهرية للمرّة الرابعة على التوالي، مدعوما بتراجع الدولار وتفاؤل المستثمرين بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في كانون الأول المقبل.
وصعد الذهب الفوري بنسبة 0.8% ليصل إلى 4189.61 دولار للأوقية، مسجلا أعلى مستوى له منذ نوفمبر، ومتجها لتحقيق مكاسب أسبوعية قدرها 3%، كما يستعد الذهب لإنهاء الشهر بارتفاع قدره 3.9%.
وارتفعت عقود الذهب الأميركية لشهر يناير بنسبة 0.5% لتسجّل 4221.30 دولار للأوقية، وفقا لشبكة (سي إن إن).
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1.4% إلى 54.18 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 1.7% إلى 1634.82 دولار، محققين مكاسب أسبوعية قدرها 7.4%. أما البلاديوم فقد تراجع 0.6% إلى 1428.62 دولار، لكنه لا يزال على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 4%.
