الدولار يستقر قرب أدنى مستوى له

الدولار يستقر قرب أدنى مستوى لهاستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات أخرى رئيسية، اليوم الاثنين، قرب أدنى مستوى في شهرين تقريبا، والذي سجله الأسبوع الماضي عند مستوى 98.36.

في المقابل ارتفع الين 0.5 بالمئة إلى 155.08 ين للدولار، قبل أسبوع حاسم سيشهد إعلان عدد من البنوك المركزية قراراتها بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض الدولار النيوزيلندي في أحدث التداولات 0.36 بالمئة إلى 0.5781 دولار.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.13 بالمئة إلى 1.3364 دولار، وهبط اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.1733 دولار.

كما انخفض الدولار الأسترالي 0.17 بالمئة إلى 0.6643 دولار، بينما ارتفع اليوان في البر الرئيسي الصيني إلى أعلى مستوى في أكثر من عام عند 7.0497 للدولار.