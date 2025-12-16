العالم اليوم - نهائي كأس العرب.. ماذا قال المدربان المغربيان عن لقاء الحسم؟

انتم الان تتابعون خبر نهائي كأس العرب.. ماذا قال المدربان المغربيان عن لقاء الحسم؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 12:23 مساءً - وصف المدربان المغربيان، اللذان يقودان منتخبي الأردن والمغرب في نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم، المواجهة المرتقبة يوم الخميس، بأنها تحمل طابعا "خاصا" و"مختلفا"، في ظل تنافس الصديقين جمال السلامي وطارق السكتيوي على اللقب العربي.

ويلتقي منتخب الأردن بقيادة جمال السلامي نظيره المغربي الذي يدربه طارق السكتيوي في المباراة الختامية للبطولة، وهو ما يضمن تتويج مدرب مغربي باللقب.

السلامي: مشاعر أخرى في النهائي

قال جمال السلامي، مدرب "النشامى"، إنه سعيد بوصول فريقه إلى النهائي، مشيرا إلى أن الإنجاز جاء نتيجة انضباط وجهد اللاعبين.

وتابع: "أهنئ اللاعبين، الحمد لله الشباب كانوا في الموعد، تأهل مستحق وكما تحدث في السابق نحن نكبر شيئا فشيئا مع المنافسة".

وصرح السلامي: "أنا سعيد جدا لملاقاة أخي وصديقي طارق السكتيوي في النهائي".

وأضاف المدرب أن المباراة ضد منتخب بلاده المغرب ستحمل "مشاعر أخرى وأجواء أخرى".

ويعتبر وصول السلامي بالأردن إلى نهائي البطولة العربية إنجازا مهما للكرة الأردنية.

السكتيوي: نهائي المغرب والأردن بطعم "خاص"

من جانبه، أكد طارق السكتيوي أن المنتخب المغربي بلغ النهائي بفضل التواضع وروح الفريق، إلى جانب الإخلاص في الدفاع عن القميص الوطني.

وأثنى السكتيوي على لاعبيه الذين أظهروا التزاما كبيرا رغم الصعوبات، معتبرا أن ما تحقق هو نتيجة عمل صادق داخل المجموعة.

وكان السكتيوي قد صرح أنه يتمنى ملاقاة جمال سلامي في النهائي، مبرزا: "أنا وجمال سلامي نحمل صورة المدرب المغربي في اجتهاده ومكانته على الساحة الإفريقية والعربية والعالمية".

وتابع: "بلوغنا معا النهائي يؤكد الصحوة التي تشهدها كرة القدم الوطنية وأن لا شيء يأتي من فراغ".

وأشار إلى أن نهائي بطولة كأس العرب بين المنتخبين المغربي والأردني، سيجرى "بطعم خاص يؤكد المكانة المهمة التي حققها المدرب المغربي".