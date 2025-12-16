الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن 59 دولة أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار بغزة، مؤكدا أنه ما يزال يثق بالرئيس السوري أحمد الشرع ولا علاقة له بالهجوم على القوات الأميركية في سوريا.

ترامب: 59 دولة أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار بغزة

وشدد الرئيس الأميركي في كلمة بالمكتب البيضاوي على أن قوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة تعمل بالفعل، وأنه سيتم إضافة المزيد من الدول إليها.



وأضاف ترامب أن واشنطن ستنظر في ما إذا كان قتل إسرائيل القيادي في كتائب القسام رائد سعد يمثل خرقا لوقف إطلاق النار.



وبخصوص الهجوم على قوات أميركية في سوريا، قال ترامب إن بلاده سترد بقوة على هجوم تنظيم الدولة والذي أدى لمقتل 3 أميركيين في سوريا.



وفي الشأن الأوكراني، قال الرئيس الأميركي إنه أجرى اتصالات مكثفة وجيدة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين المجتمعين في برلين بشأن وقف الحرب. وعبر ترامب عن ثقته في دعم الأوروبيين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.



وختم ترامب حديثه قائلا "نقترب أكثر من أي وقت مضى من بلوغ اتفاق ينهي الحرب مع روسيا".