العالم اليوم - 6 تغيّرات في السلوك والشخصية قد تسبق الخرف بسنوات

انتم الان تتابعون خبر 6 تغيّرات في السلوك والشخصية قد تسبق الخرف بسنوات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 12:23 مساءً - كشف علماء بريطانيون عن ستة تغيّرات في السمات النفسية خلال منتصف العمر قد تشكّل مؤشرا مبكرا وخفيا على خطر الإصابة بالخرف في مراحل لاحقة من الحياة، بحسب دراسة طويلة الأمد تابعت أكثر من 5 آلاف شخص فوق سن 55 عاما على مدى أكثر من عقدين.

وأظهرت الدراسة، التي نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المعاناة من نوبات القلق أو صعوبة التركيز في منتصف العمر قد تكون علامة إنذار مبكر، إذ تبيّن أن الأشخاص الذين ظهرت لديهم مجموعة من أعراض اكتئابية محددة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف لاحقا مقارنة بغيرهم.

وحدد الباحثون 6 أعراض رئيسية، كان الخطر أعلى لدى من عانوا من خمسة أعراض أو أكثر، وهي: تفاقم القلق، صعوبة التركيز، عدم القدرة على مواجهة المشكلات، فقدان الدفء أو العاطفة تجاه الآخرين، تراجع الثقة بالنفس، إضافة إلى الشعور بعدم الرضا عن طريقة إنجاز المهام اليومية.

وأشار العلماء إلى أن هذه النتائج، المنشورة في مجلة "ذا لانسيت للطب النفسي"، قد تساعد الأطباء على رصد الأشخاص المعرّضين لخطر الخرف قبل سنوات طويلة من ظهور الأعراض المعروفة مثل فقدان الذاكرة والارتباك.

وخلال الدراسة، تم تحليل بيانات صحية لـ5,811 شخصا تراوحت أعمارهم بين 45 و69 عاما، بمتوسط عمر 55 عاما، على مدى 23 سنة، حيث أُصيب 586 مشاركا بالخرف لاحقا. وتبيّن أن من ظهرت لديهم خمسة أعراض أو أكثر كانوا أكثر عرضة للإصابة بنسبة 27 في المئة مقارنة بمن لم يعانوا من تدنٍ في المزاج.

وأظهرت النتائج أن فقدان الثقة بالنفس في منتصف العمر ارتبط بزيادة خطر الخرف بنسبة 51 في المئة، في حين ارتبط عدم القدرة على مواجهة المشكلات بزيادة قدرها 49 في المئة. كما ارتبط فقدان الشعور بالدفء تجاه الآخرين بزيادة الخطر بنسبة 44 في المئة، والشعور بالتوتر والعصبية بنسبة 34 في المئة.

كما سجّل الباحثون زيادة في خطر الإصابة بالخرف بنسبة 33 في المئة لدى من أعربوا عن عدم رضاهم عن طريقة إنجاز المهام اليومية، وبنسبة 29 في المئة لدى من عانوا من صعوبات في التركيز، وذلك بعد أكثر من 20 عاما من رصد هذه الأعراض.

وأكد الباحثون أن الاكتئاب معروف منذ فترة طويلة بانتشاره بين المصابين بالخرف، إلا أن هذه الدراسة تُعد من أوائل الأبحاث التي تتبع أعراضا نفسية محددة على مدى عقود لفهم علاقتها بتطور المرض لاحقا، مشددين على أن رصد هذه الأنماط مبكرا قد يفتح الباب أمام فرص للوقاية أو إبطاء تطور الخرف، رغم عدم وجود علاج شاف له حتى الآن.