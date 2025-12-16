ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار

ارتفاع الذهب مع تراجع الدولارارتفعت أسعار الذهب اليوم، مدعومة بتراجع الدولار وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.1 في المئة، ليصل إلى 4304.92 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 4333.20 دولار.

وقفز الذهب بأكثر من 64 في المئة خلال العام الجاري، محطما عددا من الأرقام القياسية ليصبح أحد أفضل الأصول أداء في عام 2025.

وتراجع الدولار ليحوم قرب أدنى مستوياته في نحو شهرين خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، ما وفر دعمًا إضافيًا للذهب المقوّم بالدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المئة، لتصل إلى 63.60 دولار للأونصة، فيما زاد البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 في المئة مسجلا 1797 دولارا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.3 في المئة ليسجل 1561.94 دولار للأونصة.