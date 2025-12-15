الرياض - كتبت رنا صلاح - يشارك نجم الراب ويجز أولى حفلاته في المغرب، ضمن فعاليات الدورة العشرين لمهرجان تينيتاى للموسيقى الأمازيغية والعالمية بمدينة أغادير.

ويجز لأول مرة في المغرب

ويستمر المهرجان لثلاثة أيام، ليطل ويجز ثاني ليالي المهرجان على جمهوره بتقديم العرض الأول لألبومه الجديد "عقارب" يشاركه الفنان دبل زوكش.

وتحيي المطربة مروة ناجي إحدى الحفلات لتقدم فيها روائع سيدة الغناء العربي أم كلثوم بصحبة اوركسترا المايسترو هشام التلمودي، بالتزامن مع مرور 50 عاما على رحيل كوكب الشرق.

ويذكر أن مهرجان تينيتاى للموسيقى الأمازيغية والعالمية يضم 20 حفلا موسيقيا وغنائيا، بمشاركة أسماء بارزة منها، جيلان أحواش اكلكال أحواش طاطا، أحواش بنات لوز فاطمة تبعمرانت، نشیم حداد، خالد الوعباني، ألفا بلوندي، كريس إم دي جي كلامور، ودي جي مجموعة صدفة.