استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بالإسماعيلية 25 ديسمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 ديسمبر 2025 07:29 مساءً - تسأنف محكمة جنح أول الإسماعيلية، الخميس المقبل الموافق 25 ديسمبر، محاكمة والد المتهم فى واقعة قتل طالب وتقطيع جثمانه إلى أشلاء باستخدام صاروخ كهربائى، حيث يواجه والد المتهم عدد من التهم الموجه إليه.

كان محمد حسين الجبلاوي، محامي المجني عليه، كشف تفاصيل تأجيل محاكمة والد المتهم في واقعة قتل طالب وتقطيع جثمانه إلى أشلاء باستخدام صاروخ كهربائي، في القضية التي هزّت الرأي العام بمحافظة الإسماعيلية، موضحا أنه خلال جلسة المحاكمة تقدّم بطلب الادعاء المدني أمام هيئة المحكمة، مؤكدًا تمسكه بحقوق أسرة المجني عليه ومطالبته باتخاذ أقصى الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه في الجريمة أو التستر عليها.

الاتهامات الموجهة للمتهم

وأشار محامي المجني عليه، إلى أن الاتهامات الموجهة لوالد المتهم تشمل التستر على الجريمة، والمشاركة في إخفاء الجثمان ومعالم الواقعة، فضلًا عن الإهمال في رعاية الطفل، وهي اتهامات خطيرة تستوجب المحاسبة القانونية.

تأجيل المحاكمة

وقررت محكمة جنح أول الإسماعيلية، تأجيل أولى جلسات محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته إلى أشلاء، والتخلص من الأشلاء في عدة أماكن متفرقة بالقرب من كارفور الإسماعيلية، إلى جلسة 25 ديسمبر الجاري، وذلك لسداد رسم الادعاء المدني، بناءً على طلب محامي المجني عليه.

تأجيل محكمة المتهم بقتل زميله

كامت قد قررت محكمة جنايات أحداث الطفل بالإسماعيلية برئاسة المستشار خالد الديب، وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، فى ثانى جلسات محاكمة المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بصاروخ كهربائي التأجيل إلى جلسة 20 يناير القادم وذلك لتنفيذ بعض طلبات الدفاع ومن ابرزها عرض المتهم على الطب النفسى.

وبدأت الجلسة السابقة من محاكمة المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بصاروخ كهربائي أمام محكمة جنايات الاحداث بالإسماعيلية فى جلسة سرية .

ووصل المتهم يوسف أيمن المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بصاروخ كهربائي إلى مجمع محاكم الإسماعيلية وسط حراسة أمنية مشددة وذلك لاستكمال محاكمته أمام محكمة جنايات الاحداث بالإسماعيلية.

إجراءات أمنية مشددة

وشهد محيط مجمع محاكم الإسماعيلية انتشار امنى فى محيط وداخل المجمع بالتزامن مع محاكم المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بصاروخ كهربائي الى اشلاء والتخلص منها في مناطق مختلفة بالقرب من كارفور الإسماعيلية.

تصريحات محامى المجنى عليه

كشف محمد حسين الجبلاوى محامى المجنى عن تفاصيل جلسة محاكمة قاتل زميله وتقطيع جثته بصاروخ كهربائي حيث طالب بالحكم على المتهم باقصى عقوبة.

واضاف محامى المتهم بان عمر المتهم جاء مطابقا لشهادة الميلاد.

وقال ان محامى القاتل طلب 15 طلب من هيئة المحكمة أبرزها إعادة استجواب الشهود وتحويل المتهم الى مستشفى الأمراض العقلية لتوقيع الكشف الطبي عليه.

استكمال المحاكمة

واستكملت فى الجلسة السابقة محكمة جنايات الاحداث بالإسماعيلية محاكمة المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بصاروخ كهربائي الى اشلاء والتخلص منها في مناطق مختلفة بالقرب من كارفور الإسماعيلية.

تحويل المتهم للطب الشرعى

وطلب محامى المجنى عليه خلال الجلسة بتحويل القاتل الى الطب الشرعى لمعرفة عمره الحقيقى كما طالب محامى القاتل بالتأجيل لتمكينه من الحصول على صورة رسمية من القضية للاطلاع عليها.

واعترف المتهم أمام محكمة جنايات الاحداث بالإسماعيلية بارتكابه لجريمة القتل واستدراجه للمتهم وقتله وتقطيع جثته بصاروخ كهربائي والتخلص من الاشلاء بعدة أماكن مختلفة.

اعترافات المتهم بقتل زميله

وعلي مدار أكثر من شهر واصلت نيابة الإسماعيلية التحقيق في واقعة جريمة الإسماعيلية وخاصة مع المتهم يوسف.أ 14 عام الأول بارتكاب الواقعة بعد أن أعترف بالجريمة ومثلها للمرة الأولي في حضور ممثلي النيابة.

واعترف المتهم بحدوث خلاف بينه وبين المجني عليه استدرجه علي اثره الي منزل في منطقة المحطة الجديدة، واعتدي عليه بشاكوش حديدي علي رقبته ورأسه قبل أن يستكمل تسديد له عدة ضربات باستخدام سكين كبير.

تقطيع الجثمان إلى 6 اجزاء

كما اعترف المتهم بحسب مذكرة الطب الشرعي التي وصفت حال جثمان المجني عليه بتقطيعه إلي 6 أجزاء تضمنت الساقين واليدين وتقطيع الجزع الي جزئين في محاولة لإخفاء معالم جريمته.

5 تهم تواجه قاتل زميله وتقطيع جثته بصاروخ كهربائي فى الإسماعيلية

1- قتل الطفل المجني عليه محمد.أ عمدا مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله خشية افتضاح أمره السابقة قيامه بسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه - محل الاتهام الثالث - ونفاذا لمخططه الإجرامي هيأ مسكنه لذلك، وأعد سلاحين أبيضين ومطرقة وما يصلح لستر الأثر وطي الجريمة من أدوات يجعل بها من جسد المجني عليه شيئًا لا يُستدل عليه؛ واستدرجه إلى مسكنه تحيلا بزعم رد هاتفه المسروق إليه، وما إن ظفر به بداخله حتى أطبق بيديه على عنقه يخنقه ثم كال له ضربات على رأسه بالأداة الموصوفة "مكواة " فأعدمه مقاومته، فأحكم وثاق يديه وقدميه باللاصق البلاستيكي، واقتاده جرًا إلى دورة المياه، حيث أخذ المجني عليه في استعادة وعيه فعاجله المتهم بطعنات وضربات بالسكينين والمطرقة قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، ثم مزق جثمانه الأشلاء مستخدمًا الأداة الموصوفة "صاروخ كهربائي" وألقاه في أماكن مهجورة بدائرة المركز، حيث تم العثور عليها فيها - على النحو المبين بالتحقيقات.

2- خطف المجنى عليه سالف الذكر تحيلا، بأن أوهمه باعتزامه رد هاتفه المحمول الذي كان قد سرقه منه بتاريخ سابق - محل الاتهام الثالث - واستدرجه بتلك الحيلة من المدرسة محل دراستهما لمسكنه محل ارتكاب الواقعة، مبعدا إياه عن أعين ذويه وكان ذلك بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

3ـ سرق المحمول المملوك للمجني عليه آنف الذكر هاتف محمول والمبين وصفا وقيمة بالأوراق وكان ذلك بطريق المغافلة حال تواجده برفقته أمام أحد المحال التجارية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

4ـ أحرز سلاحين أبيضين وسكينين دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

5ـ أحرز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص صاروخ كهربي مكواة، دون أن يكون لإحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية على النحو المبين، وبناءًا عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية وجنحة الطفل.