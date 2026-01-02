خرائط الأمطار المتوقعة حتى نهاية اليوم.. غزيرة وتمتد للقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 يناير 2026 11:19 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، خرائط الأمطار المتوقعة على مدار اليوم ، وذلك تزامنا مع تحذير الأرصاد من أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق متفرقة.
وتنشر "صوت الأمة" خرائط الأمطار المتوقعة كما يلي :
- فرص أمطار متوسطة قد تغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة.
- فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
- فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20 ٪ على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.
درجات الحرارة
درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:
القاهرة الكبرى:
- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 19
- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 08 والعظمى 20
- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 07 والعظمى 19
- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 09 والعظمى 19
الوجه البحري والدلتا:
- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 09 والعظمى 18
- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 08 والعظمى 19
- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 09 والعظمى 18
- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 09 والعظمى 18
- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 20
- درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 19
- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 18
مدن السواحل الشمالية:
- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 18
- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 19
- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 18
- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 12 والعظمى 17
- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 18
- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 17
- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 06 والعظمى 16
مدن القناة وشمال سيناء:
- درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 21
- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 19
- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 21
- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 20
جنوب سيناء:
- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 09 والعظمى 20
- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 06 والعظمى 17
- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 02 والعظمى 13
- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 11 والعظمى 23
- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 09 والعظمى 17
- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 23
مدن البحر الأحمر:
- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 11 والعظمى 22
- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 24
- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 26
- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 17 والعظمى 24
- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 14 والعظمى 25
- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 23
شمال الصعيد:
- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 19
- درجات الحرارة فى بني سويف الصغرى 08 والعظمى 18
- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 19
جنوب الصعيد:
- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 20
- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 21
- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 09 والعظمى 24
- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 08 والعظمى 24
- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 26
- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 05 والعظمى 23
- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 10 والعظمى 26