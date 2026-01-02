ترامب محذرا إيران: أمريكا جاهزة للتدخل إذا أقدمتم على هذا الفعل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 يناير 2026 12:31 مساءً - علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاحداث الأخيرة في إيران حيث اشتعلت في العاصمة طهران احتجاجات بدأت الاحد الماضي من الأسواق، عندما أقدم أصحاب محلات تجارية على إغلاق متاجرهم، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع كلفة المعيشة.

قال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال منذ قليل مهددا طهران: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم بعنف، كما جرت عادتها، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل لنجدتهم نحن على أهبة الاستعداد. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر! .. الرئيس دونالد جيه. ترامب

وفي وقت سابق، كشف موقع اكسيوس مناقشات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وترامب بحثا فيها إمكانية شن هجوم جديد على إيران عام 2026، وأشار التقرير الى ان حرب أخرى مع إيران إلى مزيد من زعزعة استقرار منطقة تسعى جاهدة لتحقيق الاستقرار بعد عامين من الأزمات.

واعتبر ترامب ونتنياهو الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إيران في يونيو الماضي نجاحًا باهرًا، لكن نتنياهو يرى أن المزيد من الضربات قد يكون ضروريًا لمنع طهران من إعادة بناء قدراتها النووية وقال ترامب بعد الاجتماع إنه إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامجها النووي، فإن الولايات المتحدة ستدمره مجددًا كما صرح بأنه يفضل إبرام اتفاق نووي مع طهران.

وقال المسئول الأمريكي، إن ترامب سيرجح الجولة الثانية إذا رأت الولايات المتحدة أن إيران تتخذ خطوات حقيقية وقابلة للتحقق لإعادة بناء برنامجها النووي، لكن يكمن التحدي في الاتفاق على تعريف إعادة البناء