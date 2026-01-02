تعرف على حقيقة دعوة منتخب الفراعنة الأول للمشاركة فى كأس الخليج

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 يناير 2026 01:25 مساءً - كشفت تقارير صحفية سعودية حقيقة الأنباء التي ترددت حول دعوة منتخب الفراعنة الأول بقيادة المدرب حسام حسن، للمشاركة في بطولة كأس الخليج اعتباراً من النسخة القادمة التي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر المقبل.

الاتحاد الخليجي يدرس دعوة الفراعنة للمشاركة في كأس الخليج

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصادر مطلعة أن الأخبار المتداولة حول توسيع مشاركة المنتخبات في كأس الخليج العربي لكرة القدم لتشمل الأردن والفراعنة والمغرب والجزائر ابتداءً من النسخة المقبلة المزمع إقامتها في سبتمبر المقبل بالرياض، غير صحيحة.

وأوضحت الصحيفة أن بطولة كأس الخليج ستستمر بصيغتها الحالية دون إضافة أي منتخبات جديدة، مشيرةً إلى أن أي توسع في المشاركات سيكون مقتصراً على بطولات الفئات السنية وليس على بطولة الكبار.

يُذكر أن كأس الخليج انطلقت لأول مرة عام 1970 في العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة منتخبات البحرين والسعودية والكويت وقطر، ثم انضمت الإمارات في نسخة 1972 بالرياض، وسلطنة عمان في النسخة الثالثة بالكويت عام 1974، بينما شارك العراق لأول مرة في النسخة الرابعة بالدوحة عام 1976، بينما يعتبر منتخب اليمن آخر المنتخبات المنضمة إلى البطولة في عام 2003، عندما استضافتها الكويت.

هل تنضم منتخبات الفراعنة والمغرب والأردن إلى كأس الخليج القادمة؟

وكانت صحيفة "العرب" القطرية كشفت في وقت سابق عن وجود توجه جديد داخل الاتحاد الخليجي لكرة القدم لدراسة توسيع المشاركة في بطولة كأس الخليج 2026.

وأوضح التقرير أن الهدف من هذا التوجه هو ضم منتخبات عربية من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة قد تمثل تحولًا تاريخيًا للبطولة العريقة، وأضافت التقارير أن المقترح يشمل دعوة منتخبات بارزة مثل الأردن والفراعنة والمغرب والجزائر، لتعزيز المستوى التنافسي والفني للبطولة، بالإضافة إلى رفع قيمتها التسويقية والإعلامية بما يتماشى مع التطورات الحديثة في كرة القدم الإقليمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن جهود الاتحاد الخليجي لتطوير البطولة فنيًا وتنظيميًا، مع التأكيد على الحفاظ على الهوية التاريخية لكأس الخليج، التي تُعد من أقدم وأهم البطولات في المنطقة العربية.

وأوضحت التقارير أن الاتحاد سيقوم خلال الفترة المقبلة بمناقشة الجوانب التنظيمية والفنية المتعلقة بالمقترح، بما يشمل عدد المنتخبات المشاركة، ونظام البطولة، وآلية الدعوات، قبل اتخاذ القرار النهائي واعتماده رسميًا.

يذكر أن منتخب الفراعنة يستعد حاليًا لمواجهة بنين الأثنين المقبل بمدينة "أغادير"، ضمن منافسات دور الـ 16 في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.