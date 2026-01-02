ضبط قضايا تهريب ومخالفات مرورية خلال حملات لأمن المنافذ

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 يناير 2026 02:19 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (3774) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام : ضبط عدد (56) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (306) حكم قضائى متنوع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.