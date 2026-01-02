العالم اليوم - اليمن.. "درع الوطن" تحسم موقفها من المعارك الجارية

انتم الان تتابعون خبر اليمن.. "درع الوطن" تحسم موقفها من المعارك الجارية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 يناير 2026 03:23 مساءً - قال قائد قوات درع الوطن، بشير المضربي، الجمعة، إن قواته "تنأى بنفسها عن المعارك الجارية ولا تشارك في أي قتال داخلي".

وأضاف: "ترفض قوات درع الوطن القتال ضد إخوانها في الجنوب، وتحصر العدو في جماعة الحوثي فقط".

ولفت إلى أن "القوات التي تقتحم حضرموت وتسفك الدماء لا تمثل قوات درع الوطن وليست تابعة لها، تلك القوات قدمت من مأرب والبقع ومناطق أخرى، وغالبيتها تابعة لتنظيم الإخوان".

وكان رئيس المجلس الرئاسي باليمن رشاد العليمي، قد أصدر الجمعة، قرارا بتكليف سالم الخنبشي محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، بتولي القيادة العامة لقوات درع الوطن في حضرموت.

وحسب وكالة "سبأ" اليمنية فإن المادة الأولى من القرار قضت المادة بتكليف الخنبشي على أن يكون له كافة الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية، لما يحقق استعادة الأمن والنظام في المحافظة.

ودعا نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أحمد سعيد بن بريك، الجمعة، القيادة الجنوبية إلى "إعلان التعبئة العامة ومواجهة الغزو القادم".

وأفادت مصادر يمنية الجمعة، بأن "القوات الحكومية الجنوبية تتمكن من صد الهجوم البري للقوات الموالية للإخوان".

كما أفادت وسائل إعلام يمنية، بتقدم القوات الجنوبية الحكومية باتجاه منطقة العبر حيث تتمركز قوات موالية لتنظيم الإخوان.