الرياض - كتبت رنا صلاح - أدى آلاف الفلسطينيين، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، حيث توافدوا إليه منذ ساعات الصباح في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال انتشرت في محيط باب الأسباط، وعند طريق سوق الجمعة، حيث أوقفت الشبان وفتشتهم، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت بعضهم من الوصول للمسجد للصلاة فيه.

ولفتت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال أجبرت الناشط المقدسي محمد أبو الحمص على الخروج من محيط البلدة القديمة.