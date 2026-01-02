كشف ملابسات فيديو ترويح أحد المهتزين نفسياً للمواطنين مستخدماً سلاح أبيض بأحد الشوارع بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 يناير 2026 05:19 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد المهتزين نفسياً بترويع المواطنين مستخدماً سلاح أبيض بأحد الشوارع بالقاهرة.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع