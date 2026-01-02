كشف ملابسات فيديو ترويح أحد المهتزين نفسياً للمواطنين مستخدماً سلاح أبيض بأحد الشوارع بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 يناير 2026 05:19 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد المهتزين نفسياً بترويع المواطنين مستخدماً سلاح أبيض بأحد الشوارع بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبإستدعاء والدته أقرت بأن نجلها يعانى من إضطرابات نفسية، ويرفض تلقى العلاج اللازم.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إيداعه بإحدى مستشفيات العلاج النفسى.