العالم اليوم - اليمن.. اشتباكات في الخشعة والقوات الجنوبية تؤكد "ثباتها"

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 يناير 2026 06:23 مساءً - تدور اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية الجنوبية والقوات الموالية لتنظيم الإخوان في منطقة الخشعة بحضرموت شرقي اليمن، مساء الجمعة، حسبما أفادت مصادر يمنية "دوت الخليج".

ونفت القوات الحكومية الجنوبية سقوط معسكر الخشعة، مؤكدة "ثباتها بكافة مواقعها في حضرموت"، وفقا لوسائل إعلام جنوبية.

وفي وقت سابق من الجمعة، نفت قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرة القوات الموالية للإخوان على المعسكر.

وكانت القوات الموالية للإخوان، قد أعلنت السيطرة على معسكر اللواء 37 في الخشعة.

وأكد الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي أنور التميمي، الجمعة، مقتل وإصابة 7 من مقاتلي المجلس، من جراء قصف سعودي استهدف معسكرا في محافظة حضرموت.

حرب على حدود الجنوب

وكان المتحدث باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن محمد النقيب، قال إن قوات المجلس خاضت صباح الجمعة مواجهات عسكرية في محافظة حضرموت، واصفا ما جرى بأنه "حرب على حدود الجنوب".

وأضاف النقيب في بيان أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تمكنت من صد "هجوم واسع شنته جماعات مرتبطة بحزب الإصلاح وتنظيم القاعدة، ولا علاقة لقوات درع الوطن بها".

واتهم المتحدث باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، محافظ حضرموت سالم بلعب دور "غطاء سياسي" لما يجري على الأرض، معتبرا أن ما تشهده حضرموت اليوم "يمثل معركة مصيرية" لقوات المجلس.

وفي السياق نفسه، دعا المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي وصحراء حضرموت إلى التعبئة العامة لصد زحف قوات درع الوطن التي يقودها الخنبشي، التي بدأت عمليتها صباح الجمعة تحت مسمى "استلام المعسكرات".