العالم اليوم - 4 قوى متصارعة في اليمن.. كيف تتوزع على الخريطة؟

انتم الان تتابعون خبر 4 قوى متصارعة في اليمن.. كيف تتوزع على الخريطة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 يناير 2026 06:23 مساءً - في مشهد يمني معقد، تتصارع 4 قوى رئيسية على شكل الدولة ومن يملك القرارين العسكري والسياسي، وسط خريطة نفوذ متحركة تنذر بتغييرات وشيكة.

وتسيطر القوات الحكومية الجنوبية على مساحات شاسعة في الجنوب، أي عدن، ومحافظات لحج، والضالع، وأبين، وشبوة، بالإضافة إلى أرخبيل سقطرى.

وشهد نفوذها توسعا ملحوظا في الأسابيع الأخيرة من عام 2025، خاصة في المحافظات الشرقية، بما يشمل معظم المناطق في محافظتي حضرموت والمهرة، مع عمليات أمنية تحمل اسم "المستقبل الواعد"، وسط توترات سياسية مع مجلس القيادة الرئاسي.

وتشهد منطقة الخشعة الواقعة في وادي حضرموت اشتباكات بين القوات الجنوبية الحكومية وقوات موالية لتنظيم الإخوان.

أما قوات المجلس الرئاسي والقوات الإخوانية المنضوية تحتها، فيتركز وجودها في مركز مدينة مأرب، ومناطق إنتاج النفط والغاز فيها، ومدينة تعز (المحاصرة جزئيا)، وأجزاء محدودة في حضرموت والمهرة.

وتتمركز قوات المقاومة الوطنية المنضوية في الحكومة، وهي قوات طارق صالح التي تمثل قوة نوعية ذات تسليح جيد وموقع استراتيجي، بشكل رئيسي في الساحل الغربي في ميناء المخا، المقر الرئيسي لها، ومديريات الخوخة، وحيس، ومناطق في جبل البرح.

وتسيطر هذه القوات فعليا على الممرات البرية المؤدية إلى باب المندب وجزيرة ميون الاستراتيجية، مما يمنحها وزنا فيما يتعلق بأمن الملاحة.

في المقابل، يسيطر الحوثيون على نحو 35 بالمئة من مساحة اليمن، لكنها المساحة الأكثر كثافة سكانية، وتضم العاصمة صنعاء، ومحافظات صعدة، المعقل الرئيسي، وعمران، وإب، وحجة.

كما تسيطر الجماعة على معظم محافظة الحديدة، باستثناء أجزاء من الساحل الجنوبي، وأجزاء واسعة من تعز، والجوف، والبيضاء، وأطراف من محافظة مأرب.