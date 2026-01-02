العالم اليوم - أقسم على القرآن.. تفاصيل تنصيب ممداني لرئاسة بلدية نيويورك

انتم الان تتابعون خبر أقسم على القرآن.. تفاصيل تنصيب ممداني لرئاسة بلدية نيويورك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 يناير 2026 04:17 صباحاً - تعهد رئيس بلدية نيويورك الجديد، زهران ممداني، خلال مراسم تنصيبه، بأن يجعل من المدينة نموذجا عالميا، مؤكدا أن ولايته ستثبت أن "اليسار يمكنه أن يحكم".

وقال ممداني، البالغ 34 عاما، في خطاب ألقاه أمام حشد كبير تجمع في أجواء شديدة البرودة عند مبنى بلدية نيويورك في مانهاتن: "سنكون تحت أنظار الكثيرين حول العالم، لمعرفة ما إذا كان اليسار قادرا على الحكم ومواجهة التحديات.. وباتحادنا وعزيمتنا سنضرب مثالا يُحتذى به".

وأكد رئيس البلدية المنتمي إلى حزب الاشتراكيين الديمقراطيين تمسكه بوعوده الانتخابية، وعلى رأسها مكافحة غلاء المعيشة، مشددا على أنه لن يتراجع عن التزاماته تجاه سكان المدينة.

وأدى ممداني اليمين الدستورية مرتين، الأولى مساء الأربعاء أمام المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس، والثانية ظهر الخميس أمام السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، أحد أبرز رموز اليسار في الولايات المتحدة.

وقال ساندرز أمام الحشود: "في مرحلة تشهد الكثير من الانقسام والظلم، أشكركم على انتخاب زهران ممداني رئيسا لبلدية نيويورك".

وشهدت مراسم التنصيب حضور آلاف الأشخاص، فيما تابع آخرون الحدث عبر شاشات عملاقة في وسط مانهاتن، معبرين عن آمالهم في مرحلة سياسية جديدة.

وبات ممداني، المعارض البارز للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول رئيس بلدية مسلم في تاريخ نيويورك، بعدما أدى اليمين على نسخة من القرآن حملتها زوجته، الرسامة راما دوجي.

وتنتظر رئيس البلدية الجديد تحديات كبيرة، في مقدمتها تنفيذ برنامج يساري طموح يركز على خفض تكاليف السكن، وبناء وحدات سكنية ميسّرة، وتوفير خدمات رعاية الأطفال، وتحسين وسائل النقل العام، في مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 8.5 ملايين نسمة.

ويأتي تنصيب ممداني في وقت يترقب فيه الديمقراطيون أداءه عن كثب، مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية، وسط اعتباره اختباراً لقدرة التيار اليساري على تقديم نموذج حكم بديل في مواجهة سياسات الرئيس ترامب.