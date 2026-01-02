العالم اليوم - ترامب يكشف عن "عادة طبية" يمارسها.. وينفي النوم بالاجتماعات

انتم الان تتابعون خبر ترامب يكشف عن "عادة طبية" يمارسها.. وينفي النوم بالاجتماعات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 يناير 2026 12:23 صباحاً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، إنه يتناول منذ سنوات جرعة يومية من الأسبرين أعلى من الموصى بها طبيا، مشيرا إلى أن ذلك مجرد عادة ومعتقد خرافي.

وقال ترامب إن هذه العادة جعلته أكثر عرضة للكدمات، وهي إصابات حاول في بعض الأحيان إخفاءها تجميليا، مما أثار تساؤلات حول صحته.

وأضاف الرجل البالغ من العمر 79 عاما: "لدي بعض المعتقدات الخرافية".

وقال ترامب للصحيفة: "يقولون إن الأسبرين مفيد لسيولة الدم، وأنا لا أريد دما خاثرا، أريد دما خفيفا يتدفق في قلبي. هل هذا منطقي؟".

وخلال المقابلة، كشف ترامب أيضا عن تفاصيل جديدة بشأن الفحوصات الطبية التصويرية التي خضع لها في أكتوبر الماضي، قائلا إنه أجرى فحصا بالتصوير المقطعي المحوسب (سي تي) بدلا من الفحص بالتصوير بالرنين المغناطيسي (إم ر أي)، كما كان قد صرح سابقا.

ووفقا للمقابلة، أمر أحد أطباء ترامب بإجراء التصوير المقطعي المحوسب كإجراء احترازي لاستبعاد أي مشاكل محتملة في القلب والأوعية الدموية.

وقال ترامب إن الفحص لم يظهر أي خلل. وأكد البيت الأبيض هذا التقييم عقب نشر المقابلة.

ونفى ترامب، الذي أكد أنه يتمتع بصحة "مثالية"، أيضا الاتهامات بأنه غفا خلال اجتماعات أخيرة في البيت الأبيض، رغم أن مقاطع فيديو أظهرت فيما يبدو أنه واجه صعوبة في الحفاظ على يقظته.

وتابع ترامب: "أحيانا يلتقطون لي صورة وأنا أرمش، أرمش، ويلتقطون صورة لي في لحظة الرمش."

وأفاد البيت الأبيض بعد المقابلة بأن الرئيس لائق تماما لأداء مهامه.