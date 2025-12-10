الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار المتابعة المستمرة لـ حالة الطقس في السعودية اليوم، كشف المركز الوطني للأرصاد عن استمرار موجة التقلبات الجوية المصحوبة بالأمطار الرعدية الغزيرة، والتي يُتوقع أن تمتد على نطاق واسع من مناطق المملكة . ويأتي هذا التنبيه في ظل نشاط ملحوظ للسحب الركامية التي قد تؤدي إلى تشكل السيول وزخات من البرد، إضافة إلى الرياح القوية المثيرة للغبار ذطسيص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

منها الرياض .. تحذير خطير من حالة الطقس في السعودية اليوم .. هطول أمطار رعدية وسيول جارفة

أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق في السعودية

تشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء واسعة من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية، والحدود الشمالية.

ومن المتوقع أن تتسبب هذه الأمطار في جريان السيول نتيجة كثافة الهطول، مع احتمالية تساقط زخات من البرد في بعض المواقع، إضافة إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مما قد يحد من مدى الرؤية الأفقية.

كما تتوقع الأرصاد أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، تبوك، الجوف، بالإضافة إلى أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، مع فرصة لتشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق المذكورة.

حالة الطقس في البحر الأحمر اليوم

ضمن تقرير حالة الطقس في السعودية اليوم، أوضحت الأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون:

شمالية غربية إلى شمالية على الأجزاء الشمالية والوسطى.

جنوبية شرقية إلى جنوبية على الأجزاء الجنوبية.

سرعة الرياح تتراوح بين 18 – 40 كم/ساعة وقد تصل إلى 50 كم/ساعة مع وجود السحب الرعدية الممطرة، خصوصًا باتجاه مضيق باب المندب.

كما سيشهد البحر الأحمر ارتفاعًا في الموج من متر إلى مترين، وقد يتجاوز ذلك أثناء تشكل السحب الرعدية، بينما تكون حالته ما بين متوسط الموج إلى مائج مع استمرار نشاط السحب الركامية.

الرياح وحالة البحر في الخليج العربي

أما على مستوى الخليج العربي، فتشير توقعات حالة الطقس في السعودية اليوم إلى أن حركة الرياح ستكون:

جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة تتراوح بين 10 – 35 كم/ساعة.

قد تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/ساعة أو أكثر في حال تشكل السحب الرعدية، خاصة على الجزء الشمالي من الخليج.

وبالنسبة لارتفاع الموج، فيتراوح بين نصف متر إلى متر ونصف، مع إمكانية ارتفاعه لأكثر من مترين ونصف أثناء النشاط الرعدي. كما ستكون حالة البحر ما بين خفيف إلى متوسط الموج وقد يتحول إلى مائج على الجزء الشمالي في ظل السحب الرعدية.

إذا رغبت، يمكنني:

تحويل المقال إلى صيغة HTML كاملة كما تطلب عادة

إضافة عناوين أكثر جاذبية

تحسين السيو بإضافة كلمات مفتاحية إضافية

زيادة عدد الكلمات وتوسيع الشرح

أخبرني فقط ماذا تريد!